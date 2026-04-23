Тенденція до повернення російських та білоруських команд у світовий спорт стає все більш загрозливою. Ганебна практика дісталася і до баскетболу.

Міжнародна федерація цього виду спорту FIBA вирішила, що можна повернути молодіжні команди з країни-агресора та її сателіта у змагання 3х3, пише пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Дивіться також Син Кличка провів найдовший матч у Франції, попри поразку команди

Що вирішили у FIBA про участь росіян у міжнародному баскетболі?

Баскетбол 3 на 3 є олімпійською дисципліною, тому FIBA використала директиву Міжнародного олімпійського комітету, яка передбачає скасування санкцій проти росіян та білорусів у юнацьких змаганнях.

Керівники світового баскетболу вирішили, що збірні Росії та Білорусі U-21 зможуть взяти участь у конференціях Юнацької ліги націй 3 на 3. Ці змагання відбуватимуться у Китаї та Малайзії.

На щастя, повернення представників країни-агресора та її поплічників все ж не буде повноцінним. На юнацькому чемпіонаті Європи 2026 року росіян бути не повинно, а санкції зберігатимуться принаймні до наступного засідання виконавчого комітету FIBA.

У яких ще видах спорту росіян повернули до міжнародних змагань?