З елементами графіті Києва: Динамо презентувало нову форму на сезон 2025-2026

Київський клуб одягне нові комплекти у наступному сезоні. Цього разу на основних футболках буде менше візерунків, а також відсутній логотип титульного спонсора.

Київське Динамо готується до нового сезону 2025-2026. Напередодні старту УПЛ та Ліги чемпіонів клуб презентував оновлену форму, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

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В чому гратиме Динамо?

Кияни показали оновлену форму команди від технічного партнеру клубу New Balance. У новому сезоні Динамо оновило як домашнє екіпірування, так і виїзне.

Перша форма киян буде традиційно білою. На відміну від попередньої, цього разу на футболці майже не буде інших елементів. На білому фоні видніється абстрактний графічний принт, що нагадує гострі фрагменти, піксель та тіні київських графіті.

Динамо показало нову форму: дивитися відео

У свою чергу виїзний комплект виконаний у синьому та блакитному кольорах. Що цікаво, на футболках відсутнє лого титульного спонсора. Третя форма та екіпірування воротарів залишиться незмінним з сезону 2024-2025.

Нова форма киян на сезон 2025-2026 / фото ФК Динамо:

Нагадаємо, що Динамо стало чемпіоном УПЛ, провівши весь сезон у лізі без поразок. Це дозволило підопічним Шовковського отримати путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Там кияни стартують з другого раунду відбору. Першим суперником українського клубу стане представник Мальти Хамрун Спартанс. У свою чергу новий сезон УПЛ розпочнеться для Динамо 2 серпня матчем проти Вереса.