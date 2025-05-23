З відсилкою до Донбасу: Шахтар ефектно презентував нову форму на наступний сезон

Донецький клуб потішив своїх фанатів оновленим екіпіруванням. Резервний комплект стилізований під розпалене вугілля.

Донецький Шахтар вже розпочав підготовку до наступного сезону. Команда Маріно Пушича презентувала нову ігрову форму, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Новий стиль

Екіпірування для "гірників" виробив технічний партнер Puma, яка співпрацює з клубом із 2020 року. Основна форма виконана у традиційних для команди помаранчево-чорних кольорах.

Смуги на футболці розташовані у вертикальному напрямку. Натомість друге екіпірування виконане переважно у чорному кольорі та візуально нагадує розпалене вугілля.

Відео презентації форми Шахтаря:

Це є відсилкою до рідного регіону клубу Донбасу, який славиться своєю гірницькою індустрією. Компанія Puma зазначає, що нова форма продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року.

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Футболки виконані з урахування нових технологічних рішень, таких як Zoning Performance, ULTRAWEAVE та RE:FIBRE. У новому екіпіруванні Шахтар виступатиме у сезоні 2025-2026. Футболки вже можна придбати у клубному магазині, ціна – 4490 гривень.

Нагадаємо, що поточну кампанію "гірники" провели не надто вдало. Команда не змогла вийти у плей-оф Ліги чемпіонів та посіла третє місце в УПЛ. Єдиним позитивом стала перемога у Кубку України.