Франція – Англія: як безкоштовно подивитися онлайн матч ЧС-2026
Збірні Франції та Англії 19 липня зіграють у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться у Маямі, США.
Поєдинок Франція – Англія розпочнеться о 00:00 за київським часом у ніч на 19 липня, повідомляє 24 Канал. Переглянути поєдинок у прямій трансляції можна в Україні.
Франція – Англія: де безкоштовно дивитися матч ЧС-2026
Офіційним мовником чемпіонату світу з футболу в Україні є медіасервіс MEGOGO, який і покаже матч за бронзові нагороди Мундіалю.
Поєдинок між Францією та Англією буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 та кабельних мережах.
Окрім того, гру можна переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Слідкувати за матчем ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Перший" та "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".
Нагадаємо, у півфінальних протистояннях турніру Франція поступилася чемпіонам Європи Іспанії (2:0), тоді як Англія втратила перемогу над Аргентиною.
Напередодні матчу за третє місце фаворитом є Франція, яка на ЧС-2022 зупинила Англію у чвертьфіналі. "Ле Бле" двічі вигравали бронзові нагоди Мундіалю.
Водночас Англія не може вийти у фінал турніру з 1966 року, коли перемогла на чемпіонаті світу. З того часу "Три Леви" навіть не вигравали матчі за третє місце.
Утім, відповідно до статистики, Англія частіше перемагала Францію в очних зустрічах – 17 разів. На рахунку французів 10 перемог та ще 5 разів команди зіграли внічию.