У Києві пройде Фестиваль футболу для людей з інклюзією: коли та де відбудеться захід

УАФ продовжує політику доступного футболу для людей з обмеженими фізичними можливостями. Черговий такий захід пройде найближчої суботи в столиці України.

У суботу, 3 травня, Українська асоціація футболу проведе важливий футбольний соціальний захід. Поруч з Будинком футболу у Києві відбудеться Фестиваль інклюзивного футболу "Футбол для всіх", повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Футбол для інклюзії

Ця унікальна подія спрямована на розвиток інклюзивного спорту в Україні. Захід організовано у співпраці з Українською асоціацією футболу людей з інвалідністю, а також провідними організаціями, які працюють над залученням до футболу людей із різними нозологіями.

Ця проблема є актуальною для України, адже в країні загальна кількість людей з інвалідністю дорівнює близько трьох мільйонів. Фестиваль покликаний популяризувати рівний доступ до спорту.

Крім того, УАФ прагне надати людям з інвалідністю можливість вести активний спосіб життя та підкреслити важливість реабілітації через фізичну активність. У межах заходу відбудуться тренування та товариські матчі за участю гравців:

з ампутаціями кінцівок або порушенням функції однієї з них (ампфутбол)

з порушенням слуху

з розумовими або інтелектуальними порушеннями

з порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП)

з цукровим діабетом

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Захід розпочнеться о 10:00 на штучних полях НТК ім. Віктора Баннікова (провулок Госпітальний, 1). В умовах війни та щоденних викликів спорт в Україні стає не лише засобом реабілітації, а й потужною платформою для підтримки, згуртованості та особистісного зростання.

Інклюзивний футбол відкриває нові перспективи для тисяч людей. Фестиваль стане прикладом того, як завдяки партнерству, соціальній відповідальності та системному підходу можна створити умови для повноцінного спортивного життя для кожного.