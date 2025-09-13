Судаков вперше зіграв за Бенфіку: капітан "орлів" спаплюжив дебют українця
- Георгій Судаков дебютував за Бенфіку у матчі проти Санта Клари, вийшовши на заміну на 72-й хвилині.
- Ніколас Отаменді зробив помилку у компенсований час, що призвело до нічиєї 1:1, зіпсувавши дебют Судакова.
У п'ятницю, 12 вересня, відбувся 4-й тур португальської Прімейри 2025/2026. В одному з матчів Бенфіка зіграла проти Санта Клари.
Георгій Судаков дебютував у складі Бенфіки у чемпіонаті Португалії сезону 2025/2026. Український футболіст "орлів" вийшов на заміну на 72-й хвилині матчу, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Шахед" розніс квартиру Судакова та вагітної дружини: як його підтримали в Бенфіці
Як завершився дебютний матч Судакова?
Георгій Судаков з'явився на полі за рахунку 1:0 на користь Бенфіки. На 59-й хвилині Евангелос Павлідіс вивів "орлів" вперед, а перед цим також відбулося вилучення Паулу Віктора у складі Санта Клари.
Судаков після виходу на поле зайняв позицію лівого півзахисника. Проте українець часто зміщувався у центр та звільняв простір для лівого латераля Бенфіки.
В цілому Георгій Судаков непогано проявив себе у першому матчі за Бенфіку. На рахунку українського футболіста 95 відсотків точних пасів, 1 відбір, а також 1 вигране єдиноборство з трьох.
Проте Ніколас Отаменді зіпсував дебют Судакова у Бенфіці. Капітан "орлів" грубо помилився у компенсований час матчу – у результаті Вінісіус Лопес зміг відзначитись у воротах Анатолія Трубіна і вирвати нічию.
Помилка Отаменді: дивіться відео
Зазначимо, що Анатолій Трубін вперше пропустив за Бенфіку у поточному сезоні 2025/2026. При тому, що у матчі із Санта Кларою український голкіпер виконав п'ять сейвів.
Що відомо про Судакова у Бенфіці?
Георгій Судаков покинув донецький Шахтар та перейшов у Бенфіку в останні дні трансферного вікна. Про трансфер футболіста "орли" оголосили 31 серпня 2025 року.
Варто відзначити, що Судаков став п'ятим українським футболістом, який перейшов у Бенфіку.
Наступний матч Бенфіки відбудеться у вівторок 16 вересня у Лізі чемпіонів 2025/2026. "Орли" вдома зіграють проти Карабаха о 22:00 за київським часом.