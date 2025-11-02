Моурінью заступився: Судаков спровокував скандал в Португалії після грубого фолу в матчі Бенфіки
- Георгій Судаков потрапив у скандальну ситуацію після грубого фолу в матчі Бенфіки проти Віторії Гімараеш.
- Українець уникнув червоної картки, а тренер суперника обурився цим рішенням.
Георгій Судаков відіграв черговий матч за Бенфіку. Лісабонці змогли впевнено переграти Віторію Гімарайш, однак українець потрапив у скандальну ситуацію.
Судаков міг залишити підопічних Жозе Моурінью в меншості вже у першому таймі. Перед самою перервою Георгій не встиг до м'яча а полетів прямою ногою в гомілкостоп гравця суперників Саму, повідомляє 24 Канал.
Як Судаков спровокував конфлікт?
Зрештою Георгій здійснив фол, який нерідко карається червоною карткою. Проте рефері обмежився "гірчичником", що дуже вибісило наставника Віторії Луїша Пінту.
Судаков грубо сфолив проти Саму: дивитися відео
На той момент рахунок залишався 0:0. В перерві Жозе Моурінью замінив Судакова, а на 56 хвилині сама Віторія залишилась у меншості через грубий фол з боку Бланко.
У переломі гри немає жодної заслуги Бенфіки. Для мене все надто очевидно. Ми провели фантастичний перший тайм і мали бути в більшості, але цього не сталося. Натомість потім нашого гравця вилучають за те, що він пошкрябав шорти,
– заявив Пінту після гри в інтерв'ю A Bola.
За що вилучили гравця Віторії: дивитися відео
У підсумку Бенфіка забила три голи у другому таймі та святкувала розгромну перемогу (3:0). У свою чергу Жозе Моурінью у своєму стилі з іронією відповів тренеру Віторії.
Коли я був у віці Луїша Пінту, то говорив більше дурниць, ніж кажу зараз. Тепер я кажу менше. Він талановитий молодик з багатообіцяючим кар'єрним шляхом. Якщо все піде добре, він досягне успіху,
– передає слова Моурінью видання Sapo.
Українці у Бенфіці
- Цього літа Судаков перебрався в Бенфіку з Шахтаря. За річну оренду "орли" заплатили близько 6,5 мільйонів євро.
- Також португальці прописали опцію обов'язкового викупу наступного літа за 20,5 мільйонів. Георгій сходу став гравцем основи команди.
- Судаков награв вже 12 матчів за Бенфіку, оформивши два голи та два асисти. Також в основі "орлів" виступає ще один українець Анатолій Трубін.
- Кіпер перебрався в португальську команду ще у 2023 році, а цього сезону провів за неї 16 матчів. У десяти з них Анатолій оформив кліншит.
- Після десяти турів у чемпіонаті Португалії Бенфіка посідає третє місце, відстаючи від Порту та Спортінга всього на один бал. А ось в Лізі чемпіонів команда Моурінью поки не вражає – три поразки в трьох іграх.