Георгій Судаков вимушено завчасно поїхав із табору збірної України з футболу після переможного матчу над Ісландією (5:3). Півзахисник отримав травму по ходу поєдинку у Рейк'явіку.

Через ушкодження Георгій Судаков повернувся у Лісабон, де на нього чекало медичне обстеження. Водночас достроковий від'їзд із розташування збірної України дозволив півзахиснику провести більше часу із родиною. Футболіст на своїй сторінці в інстаграмі виклав відео, у якому показує, як насолоджується відпочинком із маленькими доньками, пише 24 Канал.

Як Судаков насолоджується сімейним відпочинком?

Атакувальний півзахисник замилував своїх підписників, яких у нього в інстаграмі понад 177 тисяч, сімейним контентом.

Георгій насолоджується часом із родиною та зокрема новонародженою донькою. Нагадаємо, що 17 вересня 2025 року Судаков вдруге став татом. Його кохана Єлизавета народила доньку, яку назвали Златою. Тепер у старшої доньки Мілани є молодша сестричка.

Відео відпочинку Судакова із доньками

Нагадаємо, що Судаков вже присвячував голи своїй другій донечці у матчах Бенфіки.

Що відомо про травму Судакова?