У вівторок, 23 вересня, Бенфіка зіграла проти Ріу Аве у рамках 6-го туру португальської Прімейра-ліги-2025/2026. Команди не визначили сильнішого, а рахунок у матчі відкрив Георгій Судаков.

На 86-й хвилині Георгій Судаков вивів Бенфіку уперед 1:0. Український півзахисник по-особливому відсвяткував свій другий гол у футболці лісабонського клубу, повідомляє 24 Канал.

До теми Судаков запалює в Португалії: українець вдруге забив за Бенфіку та став найкращим гравцем матчу

Кому Судаков присвятив свій гол у ворота Ріу Аве?

У своєму профілі в інстаграмі футболіст виклав світлину зі святкування взяття воріт суперника. Судаков розкрив, кому присвятив свій м'яч.

Особливий гол для моєї донечки, ми тебе любимо Злата,

– підписав фото Георгій.

Таким підписом Георгій підтвердив інформацію про поповнення у родині. Видання A Bola цитувало слова Судакова після попереднього матчу Бенфіки. У цьому коментарі українець розповів, що за три дні до поєдинку у нього народилась друга донечка.

Я дуже щасливий. Перший гол, перша перемога, але все це задоволення я хочу розділити зі своїми партнерами. Три дні тому народилася моя донька – це дні, сповнені любові,

– говорив Георгій.

Нагадаємо, що дебютний гол Судакова за Бенфіку він теж присвятив новонародженій доньці.

Тепер футболіст розкрив ім'я другої дитини.

Що відомо про трансфер Судакова у Бенфіку?