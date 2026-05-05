"Не пішли діяти далі": Гераскевич розкритикував депутатів через Сергія Бубку

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував рішення народних депутатів не позбавляти ексочільника НОК Сергія Бубку звання "Герой України". Спортсмен дав оцінку позиції політиків.

Владислав Гераскевич пригадав епізод, коли у березні народні депутати України не позбавили державних нагород Сергія Бубку. Своїми думками він поділився для сайту "Спорт 24".

Що сказав Гераскевич?

Спортсмен відзначив, що його ініціатива, яка переросла у подання електронної петиції на сайті Кабінету Міністрів України, спочатку отримала позитивний відгук у політичних колах.

Окрім цього, нагород могли позбавити також і Яну Клочкову. Водночас 10 березня, парламент відхилив таку пропозицію.

Була велика кількість депутатів, які мене підтримали. Після того, як я озвучив вимогу, велика кількість із них, стоячи, плескали в долоні. На жаль, вони не пішли діяти далі. Якщо депутати ВР не хочуть вичищати російський непотріб з України, отже, така позиція у цих депутатів, яка йде у розріз із національними вимогами,

– розповів Гераскевич.

Нагадаємо, що ще торік у грудні чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова та колишній президент НОК України Сергій Бубка були позбавлені державних стипендій після відповідного указу президента України Володимира Зеленського.

Що похитнуло репутацію Бубки та Клочкової?

Сергій Бубка отримав порцію критики після початку повномасштабної війни Росії проти України. Колишній очільник Національного олімпійського комітету виїхав за межі нашої держави та ніяк не коментує російську агресію. Також йому закидають ведення бізнесу з окупантами.

Водночас, у квітні, міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що немає юридичних підстав для позбавлення Сергія Бубки звання "Героя України".

Яна Клочкова у 2022 році виїхала на постійне проживання до анексованого Криму. Вона не засудила вторгнення Росії проти України.

