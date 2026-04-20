Орбан побився із футбольним фанатом на парковці: відео скандального вчинку

В чемпіонаті Італії цими вихідними відбулись матчі 33-го туру сезону 2025 – 2026. В одному з поєдинків свою невдалу серію продовжила Верона.

Аутсайдер чемпіонату грав вдома проти одного з грандів Мілана. Підопічні Саммарко мінімально поступились "россонері" через гол Рабіо, повідомляє 24 Канал.

До теми Маліновський забив гол-красень і увірвався в елітний рейтинг

Як нігерієць побився з фанатом?

Після матчу один з гравців Верони потрапив у скандальну ситуацію. Нігерійський форвард Гіфт Орбан став жертвою провокації з боку розлючених вболівальників.

На парковці біля стадіону фанат вирішив висловити своє незадоволення грою Гіфта. Він вдарив по автомобілю, в якому знаходився сам футболіст.

Орбан вступив у сутичку із вболівальником: дивитися відео

Після цього Орбан вийшов з авто та почав бійку із фанатом. Гравця не без проблем вдалось заспокоїти. Після цього Верона засудила насильницькі дії з боку обох сторін та пообіцяла провести розслідування.

Як справи у Верони в Серії А?