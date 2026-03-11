Офіцери й не тільки: російські "спортсмени" попалися на участі у війні проти України
- Головне управління розвідки України оприлюднило дані про шістьох російських паралімпійців, які брали участь у війні проти України.
- Серед них є Артемій Рєпкін, Дмитро Борисов, Антон Лішик, Андрій Ровенський, Батор Дагбаєв, Олександр Козунов, які обіймають різні військові посади.
Головне управління розвідки Міністерства оборони спільно з Міністерством молоді і спорту та Центром протидії дезінформації РНБО України оприлюднили інформацію про шістьох російських паралімпійських спортсменів. Вони безпосередньо брали участь у війні проти України.
Відомості про російських спортсменів, які брали безпосередню участь у війні проти України, є на сайті ГУР. Публікація доступна у розділі "Чемпіони терору" на порталі War&Sanctions.
Хто увійшов в список російських військових спортсменів?
Артемій Рєпкін – підполковник Збройних сил Росії, паралімпійський спортсмен легкої атлетики з Чувашії, який виступав за збірну Росії на Чемпіонаті світу Міжнародної ради військового спорту з параатлетики 2025 року в Кіто (Еквадор). Він також є депутатом Чебоксарської міської ради, членом всеросійської політичної партії "Єдина Росія" та безпосередньо бере участь у війні проти України на посаді заступника командира 96-ї окремої розвідувальної бригади 1-ї танкової армії.
Дмитро Борисов – капітан Збройних сил Росії, паралімпійський спортсмен з паверліфтингу, капітан команди ветеранів так званої "СВО" зі слейдж-хокею "Звєзда". Брав участь у війні проти України на посаді командира мотострілецької роти 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії.
Антон Лішик – старший прапорщик Збройних сил Росії, член збірної Росії, який виступав на чемпіонаті світу зі стрільби з лука Міжнародної ради військового спорту 2024 року в Дацці (Бангладеш). Наразі бере участь у війні проти України на посаді старшини дисциплінарної роти 36-го окремого дисциплінарного батальйону.
Андрій Ровенський – член збірної Новосибірської області з пауерліфтингу. У 2025 році він брав участь у тренувальних зборах національної збірної для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Добровільно бере участь у війні проти України, раніше служив десантником і брав участь у бойових діях на тимчасово окупованій Луганщині на посаді старшого стрільця.
Батор Дагбаєв – капітан збірної Республіки Бурятія з волейболу сидячи. Безпосередньо бере участь у війні проти України, має військове звання єфрейтора Збройних сил Росії. Раніше служив гранатометником у парашутно-десантному взводі парашутно-десантної роти 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Олександр Козунов – член збірної Республіки Бурятія з волейболу сидячи та резервного складу паралімпійської збірної Росії з цього виду спорту. Безпосередньо бере участь у війні проти України, раніше був старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї мотострілецького батальйону 37-ї окремої мотострілецької бригади.
Хто вже раніше з росіян потрапив у список?
- Шинкар Владислав Леонідович – паралімпійський фехтувальник з Росії, учасник війни проти України з 2014 року, заступник командира батальйону "Восток".
- Бушмакін Антон Павлович – спортсмен з веслування на байдарках і каное, колишній морпіх і сапер, брав участь у боях під Авдіївкою.
- Генінов Циден Баїрович – лейтенант Збройних сил Росії, член збірної армійського спорту, служив у танковій бригаді під час наступу на Київську область, номінант на "Кращого атлета 2025 року" за версією Міжнародної ради військового спорту.
- Васильєв Рінат Рінатович – спортсмен-паралімпієць з паверліфтингу, брав участь у боях під Мелітополем, нагороджений орденом "Мужества" та медаллю "За відвагу".
- Бондаренко Микола Володимирович – учасник тренувальних зборів паралімпійської збірної зі стрільби з лука, воював як найманець ПВК "Вагнер" та військовослужбовець Збройних сил Росії, зокрема у боях за Попасну.
- Костенко Ростислав Олександрович – член резерву російської паралімпійської збірної з фехтування на візках, добровільно брав участь у війні проти України та після реабілітації повернувся до збірної.