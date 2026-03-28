Змагання прийме Японія, а саме автодром у Сузуці, повідомляє 24 Канал. Гран-прі на трасі довжиною майже 6 кілометрів складатиметься з 53-х кіл.

Як пройшов старт сезону Формули-1?

Цей сезон проходить за новим технічним регламентом. Двигуни в болідах складаються на 50% з електрики, до чого пристосувались не всі пілоти.

До прикладу, один з борців за чемпіонство минулого сезону Оскар Піастрі на двох перших гран-прі взагалі зійшов з траси. А його партнер по Макларену та чинний чемпіон Ландо Норріс навіть не зміг стартувати у Китаї.

Так само по одній гонці не змогли фінішувати пілоти Ред Булл Макс Ферстаппен та Ісак Аджар. А ось для кого сезон-2026 у Формулі-1 поки складається успішно, так це для Мерседес.

На перших гран-прі пілоти німецької команди займали перші два місця. У Австралії тріумфував Джордж Расселл, тоді як у Шанхаї перемогу здобув 19-річний Андреа Кімі Антонеллі.

Саме вони і очолили турнірну таблицю після двох етапів та спринту. Британець випереджає італійця на 4 бали. Другою силою у Формулі-1 можна називати Феррарі.

Хто може потіснити Мерседес?

Після провалу торік (4 місце в Кубку конструкторів) італійська команда вдало змінила боліди та фінішувала в обох гонках позаду Мерседес. Леклер був третім у Мельбурні, а Гемілтон – в Китаї.

До слова, останні чотири гран-прі в Сузуці вигравав гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Проте він йде лише третім за кількістю перемог в Японії. Гемілтон вигравав етап п'ять разів, а легендарний Шумахер – шість.

Зазначимо, що кваліфікація гран-прі Японії призначена на суботу, 28 березня, о 8:00 ранку за київським часом. Гонка ж пройде у неділю, 29-го числа в той же час.

Нагадаємо, що після гран-прі Японії в календарі Формули-1 виникне п'ятитижнева пауза до 3 травня. Через війну на Близькому сході організатори скасували гран-прі Бахрейну (12 квітня) та Саудівської Аравії (19 квітня).