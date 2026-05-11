Ярмоленко має змогу зіграти в УПЛ 2026/27 – від чого залежить майбутнє легенди Динамо
- Андрій Ярмоленко може продовжити контракт з Динамо, якщо не заб'є 4 голи в цьому сезоні, щоб побити рекорд найкращого бомбардира в історії українського футболу.
- Клубний президент Ігор Суркіс зазначив, що Ярмоленко самостійно вирішуватиме свою кар'єру, навчаючись на курсах УЄФА для майбутньої роботи спортивним директором.
Київське Динамо може продовжити контракт з 36-річним вінгером Андрієм Ярмоленком. Для продовження кар’єри легендарного футболіста має статись одна важлива обставина.
Андрій Ярмоленко може залишитись у столичному клубі на сезон 2026/27. Усе залежить від результативності атакувального футболіста у трьох наступних матчах чемпіонату, зазначив Ігор Бурбас в ефірі ютуб-каналу "BurBuzz".
До теми "Це соромно": зять Суркіса погодився з жорсткою оцінкою сезону Динамо від Ярмоленка
За яких обставин Ярмоленко продовжить грати у футбол?
За словами блогера, усе залежить від того, чи підкориться Андрію історичне досягнення.
Все більше отримую підтверджень своєї інформації, яку озвучував буквально місяці два тому, що Андрій Ярмоленко, якщо не заб'є чотири в цьому сезоні, то продовжить контракт з київським Динамо, щоб побити рекорд,
– сказав Бурбас.
Зазначимо, що тут йдеться про звання найкращого бомбардира в історії елітного дивізіону українського футболу.
Наразі у лідера київського Динамо 121 гол у матчах національної першості. На три більше у нападника минулих часів Максима Шацьких.
За інформацією порталу Transfermarkt, узбецький форвард грав в Україні за київські Динамо та Арсенал, одеський Чорноморець, а також за Говерлу з Ужгорода.
Що ще відомо про майбутнє Ярмоленка?
Нещодавно Ігор Суркіс заявив, що футболіст може сам вирішувати свою долю. За словами президента київського клубу, Андрій навчається на курсах УЄФА та серйозно готується до роботи спортивним директором.
У найближчих матчах Ярмоленко спробує побити результат не лише Максима Шацьких, а й Сергія Реброва, який зупинився на відмітці у 123 результативні постріли у рамках українського чемпіонату.
У яких поєдинках лідер Динамо може побити рекорд?
- Наступний поєдинок підопічні Ігоря Костюка проведуть проти ковалівського Колоса. Початок матчу заплановано на 13 травня о 15.30.
- У 29 турі, 16 травня, Динамо зіграє виїзний матч проти СК Полтава. Завершальний матч українського чемпіонату відбудеться 23 травня, коли "біло-сині" зіграють із Кудрівкою. Офіційний сайт УПЛ поки не повідомляє про точний час початку ігор двох останніх турів.
- Зазначимо, що перед грою проти Кудрівки на Динамо очікує фіналу Кубка України проти Чернігова, який грає у Першій лізі. Цей матч розпочнеться 20 травня о 18.00 на "Арені Львів". Квитки уже доступні для придбання.
- Нещодавно колишній одноклубник Ярмоленка Олександр Алієв розкритикував керівництво УАФ за те, що гравець Динамо втратив місце у національній команді України.