Михайло Мудрик отримав нового тренера: Челсі зміг підписати Алонсо

Лондонський Челсі упродовж сезону звільнив одразу двох головних тренерів – Енцо Мареску і Ліама Росеньйора. Після поразки у фіналі Кубка Англії клуб одразу ж оголосив, з ким пов'яже своє майбутнє.

Челсі вирішив не чекати на завершення сезону, щоб офіційно оголосити про вибір нового наставника. На сайті "аристократів" з'явилося повідомлення, що коучем призначено іспанця Хабі Алонсо.

На яких умовах Алонсо прийшов до Челсі?

Колишній тренер Реала та Баєра розпочне свою співпрацю з лондонською командою, за яку до своєї допінгової дискваліфікації грав українець Михайло Мудрик, 1 липня 2026 року. Він підписав чотирирічний контракт до 2030-ого.

Коуч відзначив, що керівництво поділяє його амбіції і хоче разом побудувати команду, здатну постійно боротися за трофеї.

У керівництві Челсі Алонсо вважають "видатним спеціалістом, який довів свої лідерські якості, характер та чесність".

Кого Челсі випередив у боротьбі за Алонсо?

Ім'я Хабі тривалий час пов'язували з Ліверпулем, який провалив сезон, не здобувши жодного трофея на тлі величезних інвестицій у зірковий склад. Доля нідерландського коуча "червоних" Арне Слота була під великим питанням.

Проте останні заяви клубу та тренера свідчать про те, що Слот залишиться на чолі Ліверпуля й у наступному сезоні. Вочевидь саме ця обставина спонукала Алонсо ухвалити рішення про майбутнє вже зараз, не чекаючи на пропозицію від своєї колишньої команди.

Як Алонсо втратив роботу?

Хабі Алонсо був звільнений з мадридського Реала просто посеред сезону – у січні 2026 року. Колишньому хавбеку королівського клубу не пробачили поразку у Суперкубку Іспанії від Барселони.

На ту мить "бланкос" вже не лідирували у чемпіонаті Іспанії і втратили чимало очок в основному раунді Ліги чемпіонів. Заміна Алонсо на Альваро Арбелоа команді українця Андрія Луніна не допомогла: Реал завершив сезон узагалі без трофеїв.

Які досягнення має Хабі Алонсо?

За інформацією статистичного порталу Transfermarkt, головним тренерським досягненням Алонсо є здобута перемога з Баєром у Бундеслізі без жодної поразки у сезоні 2023/2024. У тому ж сезоні "фармацевти" поклали золоті медалі у Кубок Німеччини.

У ролі гравця Хабі Алонсо двічі вигравав Лігу чемпіонів – з Ліверпулем і Реалом, ставав чемпіоном Німеччини та Іспанії, а на рівні збірної виграв з іспанською національною командою Кубок Світу-2010 і два Євро – 2008 та 2012 року.