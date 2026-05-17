Челсі вирішив не чекати на завершення сезону, щоб офіційно оголосити про вибір нового наставника. На сайті "аристократів" з'явилося повідомлення, що коучем призначено іспанця Хабі Алонсо.

Дивіться також Найдорожчий гравець в історії Челсі максимально підтримав Мудрика в історії з допінгом

На яких умовах Алонсо прийшов до Челсі?

Колишній тренер Реала та Баєра розпочне свою співпрацю з лондонською командою, за яку до своєї допінгової дискваліфікації грав українець Михайло Мудрик, 1 липня 2026 року. Він підписав чотирирічний контракт до 2030-ого.

Коуч відзначив, що керівництво поділяє його амбіції і хоче разом побудувати команду, здатну постійно боротися за трофеї.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

У керівництві Челсі Алонсо вважають "видатним спеціалістом, який довів свої лідерські якості, характер та чесність".

Кого Челсі випередив у боротьбі за Алонсо?

Ім'я Хабі тривалий час пов'язували з Ліверпулем, який провалив сезон, не здобувши жодного трофея на тлі величезних інвестицій у зірковий склад. Доля нідерландського коуча "червоних" Арне Слота була під великим питанням.

Проте останні заяви клубу та тренера свідчать про те, що Слот залишиться на чолі Ліверпуля й у наступному сезоні. Вочевидь саме ця обставина спонукала Алонсо ухвалити рішення про майбутнє вже зараз, не чекаючи на пропозицію від своєї колишньої команди.

Як Алонсо втратив роботу?

Хабі Алонсо був звільнений з мадридського Реала просто посеред сезону – у січні 2026 року. Колишньому хавбеку королівського клубу не пробачили поразку у Суперкубку Іспанії від Барселони.

На ту мить "бланкос" вже не лідирували у чемпіонаті Іспанії і втратили чимало очок в основному раунді Ліги чемпіонів. Заміна Алонсо на Альваро Арбелоа команді українця Андрія Луніна не допомогла: Реал завершив сезон узагалі без трофеїв.

Які досягнення має Хабі Алонсо?

За інформацією статистичного порталу Transfermarkt, головним тренерським досягненням Алонсо є здобута перемога з Баєром у Бундеслізі без жодної поразки у сезоні 2023/2024. У тому ж сезоні "фармацевти" поклали золоті медалі у Кубок Німеччини.

У ролі гравця Хабі Алонсо двічі вигравав Лігу чемпіонів – з Ліверпулем і Реалом, ставав чемпіоном Німеччини та Іспанії, а на рівні збірної виграв з іспанською національною командою Кубок Світу-2010 і два Євро – 2008 та 2012 року.