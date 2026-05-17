Челси решил не ждать завершения сезона, чтобы официально объявить о выборе нового наставника. На сайте "аристократов" появилось сообщение, что коучем назначен испанец Хаби Алонсо.

На каких условиях Алонсо пришел в Челси?

Бывший тренер Реала и Байера начнет свое сотрудничество с лондонской командой, за которую до своей допинговой дисквалификации играл украинец Михаил Мудрик, 1 июля 2026 года. Он подписал четырехлетний контракт до 2030-го.

Коуч отметил, что руководство разделяет его амбиции и хочет вместе построить команду, способную постоянно бороться за трофеи.

В руководстве Челси Алонсо считают "выдающимся специалистом, который доказал свои лидерские качества, характер и честность".

Кого Челси опередил в борьбе за Алонсо?

Имя Хаби долгое время связывали с Ливерпулем, который провалил сезон, не получив ни одного трофея на фоне огромных инвестиций в звездный состав. Судьба нидерландского коуча "красных" Арне Слота была под большим вопросом.

Однако последние заявления клуба и тренера свидетельствуют о том, что Слот останется во главе Ливерпуля и в следующем сезоне. Очевидно именно это обстоятельство побудило Алонсо принять решение о будущем уже сейчас, не дожидаясь предложения от своей бывшей команды.

Как Алонсо потерял работу?

Хаби Алонсо был уволен из мадридского Реала прямо посреди сезона – в январе 2026 года. Бывшему хавбеку королевского клуба не простили поражение в Суперкубке Испании от Барселоны.

На тот момент "бланкос" уже не лидировали в чемпионате Испании и потеряли немало очков в основном раунде Лиги чемпионов. Замена Алонсо на Альваро Арбелоа команде украинца Андрея Лунина не помогла: Реал завершил сезон вообще без трофеев.

Какие достижения имеет Хаби Алонсо?

По информации статистического портала Transfermarkt, главным тренерским достижением Алонсо является одержанная победа с Байером в Бундеслиге без единого поражения в сезоне 2023/2024. В том же сезоне "фармацевты" положили золотые медали в Кубок Германии.

В роли игрока Хаби Алонсо дважды выигрывал Лигу чемпионов – с Ливерпулем и Реалом – становился чемпионом Германии и Испании, а на уровне сборной выиграл с испанской национальной командой Кубок Мира-2010 и два Евро – 2008 и 2012 года.