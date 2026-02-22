Такого ажіотажу довкола вирішального матчу в олімпійському хокеї не було вже два десятки років. Фінал відбудеться у неділю, 22 лютого, о 15:10 за київським часом, пише 24 Канал.

У якій формі команди підходять до фіналу Олімпіади-2026?

Обидві збірні блискуче провели груповий раунд, вигравши усі три свої поєдинки. Канада стала першою сіяною лише за рахунок кількості шайб – вони закинули аж 20, пропустивши 3, в той час як американці завершили з різницею +11.

Але вже у чвертьфіналах Канада та США ризикували зупинити свій олімпійський похід за золотом. Країна кленового листя ледве впоралася з непоступливими чехами в овертаймі 4:3, а американська збірна так само потребувала додаткового часу у дуелі зі Швецією.

Тим дивніше, що півфінали склалися для команд зовсім по-різному: США винесли Словаччину 6:2 без особливих зусиль, а от Канада була у дуже скрутній ситуації, поступаючись Фінляндії 0:2. Переможну третю шайбу вдалося закинути лише за 36 секунд до фінальної сирени.

Прогноз букмекера

Що може зіграти на користь обох збірних у фіналі Олімпійських ігор?

Експерти відзначають, що американська команда виглядає на турнірі яскравіше і переконливіше – навіть попри те, що за іменами канадці більше претендують на звання "команди-зірки".

З останнього фіналу Олімпіади США – Канада за пристуності гравців NHL минуло вже 16 років. У Ванкувері на домашньому льоду канадці подарували вболівальникам справжню драму, головну роль в якій зіграв Сідні Кросбі. Саме він закинув на другій хвилині овертайму, подарувавши своїй нації омріяне золото.

Але доля грає з 38-річним центральним нападником злий жарт: він зазнав травми у чвертьфіналі і повністю пропустив півфінальну зустріч. Досі невідомо, чи зможуть лікарі поставити Кросбі на ноги перед головною дуеллю XXI століття. В разі його відсутності Канада втратить свій справжній козир – і тоді підсумок протистояння на олімпійському льоду у Мілані стане ще менш передбачуваним.