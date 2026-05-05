Це той тренер, який може потягнути збірну, – Левченко про те, хто очолить Україну

Збірна України залишається без головного тренера після відходу Сергія Реброва. Тренер не впорався із завданням щодо виходу на чемпіонат світу-2026.

У півфіналі плей-оф наша команда поступилась Швеції (1:3). Тепер УАФ займається пошуком нового тренера, яким вперше в історії може стати іноземець, повідомляє 24 Канал.

Чи підійде Андреа Мальдера збірній України?

Головним кандидатом у ЗМІ називається 54-річний Андреа Мальдера. Для італійця це може бути перший самостійний досвід роботи головного тренера.

Ексфутболіст збірної України Євген Левченко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив свою думку щодо кандидатури Андреа. Колишній гравець Гронінгена та інших нідерландських команд позитивно оцінює персону коуча.

"Для всіх нас зараз дуже важливо зробити вибір тренера, який буде розуміти гравців, буде спілкуватися добре з гравцями та буде на 100% психологом. Він має бути на рівні з гравцями й розуміти їх. Якщо казати про Мальдеру, то мені здається, що це тренер, який дуже сильний тактично та дуже розуміє гру", – вважає Євген Левченко.

Це тренер, який постійно покращує себе та розвивається. Думаю, що виступ в Лізі націй та чвертьфінал Євро – це теж заслуга Мальдери, як і всього тренерського штабу. Моя думка: це той тренер, який може потягнути українську збірну,

зазначив ексгравець збірної.

Нагадаємо, що Мальдера вже працював у збірній України в ролі асистентом Андрія Шевченка з 2016 по 2021 роки. Після відходу з команди італієць доєднався до команди Роберто Де Дзербі.

Андреа був асистентом екстренера Шахтаря у Брайтоні та Марселі, але у Тоттенхем із ним не пішов. Наразі "шпори" б'ються за виживання в АПЛ, посідаючи 17 місце.

