"Вже доходить до смішного": Маркевич зробив заяву після чуток щодо Мальдери в збірній України
- Збірна України залишилася без головного тренера після відставки Сергія Реброва.
- Мирон Маркевич прокоментував чутки про пропозицій від УАФ.
Збірна України залишилась без головного тренера у квітні. Сергій Ребров залишив команду після трьох років роботи.
Причиною відставки наставника став провал у відборі на ЧС-2026. Україна поступилась у плей-оф Швеції та не змогла кваліфікуватися на Мундіаль, повідомляє Sport.ua.
До теми Хто стане тренером збірної України з футболу: усі чутки та кандидати
Чи веде Маркевич переговори із УАФ?
Поки УАФ не оголошувала про наступника Реброва, але у ЗМІ ширяться чимало чуток щодо кандидатур. Однією з найбільш обговорюваних є Мирон Маркевич.
Колишній тренера Карпат, Металіста та Дніпра називається одним з головних претендентів на цю посаду. Правда, сам Маркевич заявив, що жодних пропозицій від УАФ не отримував.
За великим рахунком, мені нема чого коментувати, оскільки сам беру інформацію з преси. Зі мною ні Андрій Шевченко, ні хтось із керівництва УАФ не зв'язувався. Я вважаю, що цю епопею потрібно швидше закінчувати. Якщо чесно, все наелектризовано і часом доходить до смішного,
– висловився спеціаліст.
Хто має очолити збірну України?
Нагадаємо, що Маркевич вже працював у збірній України у 2010 році. Тогді наша команда провела чотири товариські матчі під його керівництвом, здобувши три перемоги та одну нічию.
Наразі ж головним фаворитом на місце тренера збірної України став Андреа Мальдера. Цю інформацію повідомив відомий журналіст Віктор Вацко. Раніше відомий тренер Віталій Кварцяний виступив проти тренер-іноземця для збірної.
Вони не мають того, що є в українських тренерів під час війни. Потрібно спілкуватися з наставниками українських клубів, перебувати у країні, різні інші футбольні нюанси. Це впливає на організаційність збірної України. Вони не знають української мови. Це все впливає на майбутні результати. Іноземний тренер не зможе донести істину до футболістів,
– вважає Кварцяний.
Італієць вже працював у штабі Андрія Шевченка в збірній України з 2016 по 2021 роки. Мальдера може стати першим іноземцем на чолі "синьо-жовтих".
Збірна України у 2026 році: що далі?
- Наступні ігри наша команда має провести у червні. Оскільки Україна не потрапила на Мундіаль, на неї чекатимуть два товариські матчі в цей період.
- Вже відомо, що одним із суперників буде збірна Данії. Матч пройде 7 червня в Оденсе. Ще одним опонентом може стати Польща.
- Восени ж на "синьо-жовтих" чекатимуть матчі Ліги націй у дивізіоні В. Україна опинилась у групі із Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією.