"Вже доходить до смішного": Маркевич зробив заяву після чуток щодо Мальдери в збірній України

Збірна України залишилась без головного тренера у квітні. Сергій Ребров залишив команду після трьох років роботи.

Причиною відставки наставника став провал у відборі на ЧС-2026. Україна поступилась у плей-оф Швеції та не змогла кваліфікуватися на Мундіаль, повідомляє Sport.ua.

Чи веде Маркевич переговори із УАФ?

Поки УАФ не оголошувала про наступника Реброва, але у ЗМІ ширяться чимало чуток щодо кандидатур. Однією з найбільш обговорюваних є Мирон Маркевич.

Колишній тренера Карпат, Металіста та Дніпра називається одним з головних претендентів на цю посаду. Правда, сам Маркевич заявив, що жодних пропозицій від УАФ не отримував.

За великим рахунком, мені нема чого коментувати, оскільки сам беру інформацію з преси. Зі мною ні Андрій Шевченко, ні хтось із керівництва УАФ не зв'язувався. Я вважаю, що цю епопею потрібно швидше закінчувати. Якщо чесно, все наелектризовано і часом доходить до смішного,

– висловився спеціаліст.

Нагадаємо, що Маркевич вже працював у збірній України у 2010 році. Тогді наша команда провела чотири товариські матчі під його керівництвом, здобувши три перемоги та одну нічию.

Наразі ж головним фаворитом на місце тренера збірної України став Андреа Мальдера. Цю інформацію повідомив відомий журналіст Віктор Вацко. Раніше відомий тренер Віталій Кварцяний виступив проти тренер-іноземця для збірної.

Вони не мають того, що є в українських тренерів під час війни. Потрібно спілкуватися з наставниками українських клубів, перебувати у країні, різні інші футбольні нюанси. Це впливає на організаційність збірної України. Вони не знають української мови. Це все впливає на майбутні результати. Іноземний тренер не зможе донести істину до футболістів,

– вважає Кварцяний.

Італієць вже працював у штабі Андрія Шевченка в збірній України з 2016 по 2021 роки. Мальдера може стати першим іноземцем на чолі "синьо-жовтих".

Збірна України у 2026 році: що далі?