"У Суркіса є домовленість": з'явилася інформація, чи буде Ярмоленко тренером Динамо

Динамо бачить своє майбутнє разом із Андрієм Ярмоленком навіть після його завершення кар'єри. Футболісту навіть пророкували посаду граючого тренера.

Київське Динамо рідко тішить фанатів у поточному сезоні. Через невдалі результати у ЗМІ ходили чутки про можливу заміну Олександра Шовковського, повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Вацко on air".

Чи буде Ярмоленко тренером?

Одним із кандидатів на заміну називався Андрій Ярмоленко, який завершував би сезон в якості граючого тренера. Проте відомий журналіст Віктор Вацко заперечив ці чутки.

Інформація, що Ярмоленко буде граючим тренером після Шовковського, не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності від слова зовсім. Наскільки я розумію, у президентів Динамо є з Ярмоленком домовленості щодо завершення карʼєри футболіста. І про посаду граючого тренера не йшлося взагалі,

– заявив журналіст.

Очікується, що по завершенню поточного сезону Андрій Ярмоленко повісить бутси на цвях та стане спортивним директором киян. Раніше ЗМІ заявляли про конфлікт між вінгером та Шовковським.

Конфлікт Ярмоленка з тренером

Ще у серпні тренер начебто вигнав Андрія з тренування через неналежне ставлення до роботи. А у жовтні Ярмоленко несподівано залишив розташування команди в Польщі після матчу Ліги конференцій.

Тоді ще Шовковський публічно висловив здивування таким вчинком футболіста. Зрештою схоже, що сторони помирились згідно з коментарем гравця для FootballHub. Ярмоленко навіть повернувся у стартовий склад та забив гол у ворота Кривбасу в УПЛ.

Динамо в сезоні 2025/2026