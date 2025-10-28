Киевское Динамо редко радует фанатов в текущем сезоне. Из-за неудачных результатов в СМИ ходили слухи о возможной замене Александра Шовковского, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Вацко on air".
По теме Неожиданная замена Шовковскому: Динамо может возглавить играющий тренер
Будет ли Ярмоленко тренером?
Одним из кандидатов на замену назывался Андрей Ярмоленко, который завершал бы сезон в качестве играющего тренера. Однако известный журналист Виктор Вацко опроверг эти слухи.
Информация, что Ярмоленко будет играющим тренером после Шовковского, не соответствует действительности. Не соответствует действительности от слова совсем. Насколько я понимаю, у президентов Динамо есть с Ярмоленко договоренности по завершению карьеры футболиста. И о должности играющего тренера речь не шла вообще,
– заявил журналист.
Ожидается, что по завершению текущего сезона Андрей Ярмоленко повесит бутсы на гвоздь и станет спортивным директором киевлян. Ранее СМИ заявляли о конфликте между вингером и Шовковским.
Читайте также Почему возник конфликт между Шовковским и Ярмоленко: СМИ раскрыли детали скандала в Динамо
Конфликт Ярмоленко с тренером
Еще в августе тренер якобы выгнал Андрея с тренировки из-за ненадлежащего отношения к работе. А в октябре Ярмоленко неожиданно покинул расположение команды в Польше после матча Лиги конференций.
Тогда еще Шовковский публично выразил удивление таким поступком футболиста. В конце концов похоже, что стороны помирились согласно комментарию игрока для FootballHub. Ярмоленко даже вернулся в стартовый состав и забил гол в ворота Кривбасса в УПЛ.
Динамо в сезоне 2025/2026
- Победа над Кривбассом прервала пятиматчевую безвыигрышную серию "бело-синих" в чемпионате Украины. Динамо поднялось на второе место в УПЛ.
- Команда Александра Шовковского отстает от Шахтера лишь на один балл. Именно с "горняками" Динамо сыграет в следующем матче в рамках УПЛ – 2 ноября во Львове.
- В еврокубках киевляне в основном проваливаются. Динамо не смогло пройти квалификацию ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
- "Бело-синие" попали в основную стадию Лиги конференций, где стартовали с двух поражений – от Кристал Пэлес и Самсунспора. У турнирной таблице "бело-синие" занимают аж 34-е место.