Киевское Динамо редко радует фанатов в текущем сезоне. Из-за неудачных результатов в СМИ ходили слухи о возможной замене Александра Шовковского, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Вацко on air".

Будет ли Ярмоленко тренером?

Одним из кандидатов на замену назывался Андрей Ярмоленко, который завершал бы сезон в качестве играющего тренера. Однако известный журналист Виктор Вацко опроверг эти слухи.

Информация, что Ярмоленко будет играющим тренером после Шовковского, не соответствует действительности. Не соответствует действительности от слова совсем. Насколько я понимаю, у президентов Динамо есть с Ярмоленко договоренности по завершению карьеры футболиста. И о должности играющего тренера речь не шла вообще,

– заявил журналист.

Ожидается, что по завершению текущего сезона Андрей Ярмоленко повесит бутсы на гвоздь и станет спортивным директором киевлян. Ранее СМИ заявляли о конфликте между вингером и Шовковским.

Конфликт Ярмоленко с тренером

Еще в августе тренер якобы выгнал Андрея с тренировки из-за ненадлежащего отношения к работе. А в октябре Ярмоленко неожиданно покинул расположение команды в Польше после матча Лиги конференций.

Тогда еще Шовковский публично выразил удивление таким поступком футболиста. В конце концов похоже, что стороны помирились согласно комментарию игрока для FootballHub. Ярмоленко даже вернулся в стартовый состав и забил гол в ворота Кривбасса в УПЛ.

