"Це найкраще рішення": тренер дебютантів Ліги чемпіонів проміняв їх на роботу в Росії

Хуан Карлос Карседо залишає посаду головного тренера кіпрського Пафоса. Замість учасника основної стадії Ліги чемпіонів, коуч поїде працювати у дискваліфікований з усіх єврокубків Спартак.

Іспанець після поразки у матчі кіпрської ліги з Аполлоном Лімассол оголосив на пресконференції про негайну відставку з посади головного тренера Пафоса. Невдовзі він підпише контракт до 2028 року з московським Спартаком, пише 24 Канал з посиланням на видання Marca.

Дивіться також Мудрик тепер без тренера: Челсі сенсаційно звільнив наставника, який зробив клуб чемпіоном світу

Чому Карседо йде з Пафоса?

Новина про відхід іспанського керманича стала справжньою несподіванкою: у Пафосі він має статус легенди й кумира, адже зміг привести клуб, заснований лише у 2014 році, до тріумфу в чемпіонаті та Кубку Кіпру. Згодом Карседо ще й уперше в історії спромігся вивести скромну команду до основного раунду Ліги чемпіонів.

Не віщували біди й результати Пафоса на внутрішній арені та в єврокубках. За втраченими балами клуб очолює першість, маючи лише три поразки у 15 іграх. А у Лізі чемпіонів досі зберігає непогані шанси на вихід до плей-оф з шістьма очками.

Навіщо Карседо їхати у Спартак?

Московський клуб щойно позбувся попереднього наставника Деяна Станковича через незадовільні виступи: лише шосте місце у турнірній таблиці.

Для Карседо Спартак не чужий колектив: як нагадує портал Transfermarkt, у сезоні 2012/2013 він вже працював там в ролі асистента головного тренера Унаї Емері.

В інтерв'ю кіпрським ЗМІ Карседо заявив, що це "найкраще рішення для нього та його родини".

Чим Карседо запам'ятався Україні?