До офісу Динамо надійшов один лист, – Суркіс анонсував трансфер гравця команди

Останнім часом у ЗМІ циркулюють чутки щодо ймовірного відходу з команди кількох гравців основи. Закордонним клубам приписують інтерес до Дениса Попова, Миколи Шапаренка, Григорія Бущана та Володимира Бражка.

Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на трансферні чутки довкола лідерів команди. Він повідомив про реальний інтерес лише до одного футболіста, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Цікаво, що мова не йде про Дениса Попова або Володимира Бражка, яких сватають у Трабзонспор та Борнмут відповідно.

"Я розмовляв із Поповим – на нього ніхто не виходив. Та й не міг вийти, бо звертатися треба до Динамо, чиїм гравцем Денис буде ще півтора року. Так само ми не отримували жодної офіційної пропозиції щодо Бражка.

Інтерес навколо нього хіба що на рівні чуток, а я звик довіряти документам. Ми входимо в переговори тоді, коли бачимо офіційний лист щодо зацікавленості в наших футболістах на фірмовому бланку іншого клубу. А не тоді, коли читаємо щось в інтернеті чи отримуємо дзвінки від агентів.

Станом на зараз до офісу клубу надійшов лише один такий лист – і це не про Попова або Бражка", – розповів Суркіс.

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