Український гімнаст, який виступав за Азербайджан, назвав винного у втраті Ковтуна
- Ілля Ковтун, срібний призер Олімпійських ігор-2024, вирішив змінити громадянство та представляти Хорватію у спортивній гімнастиці.
- Петро Пахнюк звинуватив головного тренера Геннадія Сартинського у втраті Ковтуна з української збірної.
Срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун прийняв остаточне рішення щодо зміни громадянства. Лідер збірної України зі спортивної гімнастики незабаром представлятиме Хорватію.
Учасник Олімпійських ігор-2016 у складі команди Азербайджану Петро Пахнюк прокоментував рішення Іллі Ковтуна змінити громадянство. Своїми думками спортсмен поділився на сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.
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Пахнюк: Типові наслідки дій головного тренера
Чемпіон Європи-2020 звинуватив головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського у втраті Ковтуна.
"Типові наслідки дій головного тренера Сартинського, не здивований.
Успіху нашим спортсменам і їхнім тренерам з новими починаннями, вас завжди чекають вдома", – написав Пахнюк.
Довідка. Український гімнаст Петро Пахнюк у травні 2014 року змінив громадянство та почав виступати за збірну Азербайджану. Найбільшим досягненням спортсмена була "бронза" на Європейських іграх-2015 у Баку. На початку 2017 року Пахнюк відновив громадянство України.
Чому Ковтун вирішив залишити Україну
- У хорватських ЗМІ з'явилася інформація, що Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на отримання громадянства Хорватії. Місцева федерація пообіцяла сприяти в отриманні паспортів.
- Останні три роки Ковтун проживав та тренувався у хорватському місті Осієк. За кошти місцевої федерації гімнаст зробив операцію напередодні Олімпійських ігор.
- Раніше тренерка Ковтуна серед причин такого рішення називала корупцію у федерації гімнастики України.
- Наприкінці грудня прізвища Ковтуна та Горбачової були присутні у складі збірної України на 2025 рік. Проте гімнаст з тренеркою вирішили захищати кольори Хорватії. Втрата Україною призера Олімпійських ігор може позначитися на результатах команди.