Забарний втратив 5 мільйонів євро після фатальних помилок за збірну України

У матчі проти Швеції Ілля Забарний отримав чимало критики за свою гру. Водночас його невдалий виступ не обмежився лише невдоволенням.

Згідно з оновленими даними порталу Transfermarkt, український захисник, який виступає за ПСЖ, втратив у вартості 5 мільйонів євро. Тепер його трансферна ціна становить 45 мільйонів євро замість попередніх 50.

Як пройшов матч проти Швеції для Забарного?

Перед вирішальним матчем Забарний на пресконференції від УАФ підкреслив відповідальність та важливість гри для команди, закликаючи підходити до поєдинку з холодною головою й максимальним фокусом. Він зазначав, що суперник має сильних бомбардирів, але збірна України повинна зіграти згуртовано та дисципліновано.

У Валенсії збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3 і не змогла пробитися до фінального раунду плей-оф чемпіонату світу 2026. Захисник відіграв усю гру в центрі оборони, будучи одним із основних захисників збірної та виконуючи роль капітана.

Після гри він відзначив у коментарі MEGOGO, що команді не вистачило деяких складових, але він зберігає впевненість у гравцях і їхньому потенціалі рухатися вперед.

Водночас у соцмережах і в коментарях уболівальників та експертів звучали критичні зауваження щодо гри оборони, зокрема щодо дій Забарного. Дехто вважає, що українські захисники не завжди впевнено реагували на атаки шведів та втрачали ініціативу у важливі моменти.

Загалом команді не вистачило сукупності дій у захисті та контролю м'яча, аби стримати сильний напад суперника. Матч виявився важким для України, а для Забарного – непростим тестом проти агресивної шведської атаки.

