ПСЖ призупинив перемовини щодо Забарного: з'явились нові деталі у трансферній сазі українця

Ілля Забарний залишається головною трансферною ціллю ПСЖ на літнє міжсезоння 2025 року. Парижани не втрачають надію на підписання лідера збірної України.

Проте французький клуб вирішив призупинити перемовини на певний період. "Червоно-сині" планують пізніше зробити нову пропозицію стосовно українського захисника, інформує 24 канал із посиланням на Paris Team.

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Перехід Забарного у ПСЖ на межі зриву

ПСЖ та Борнмут не змогли домовитись про суму трансферу Іллі Забарного. "Вишні" не хоче йти на поступки та вимагає 70 мільйонів євро, тоді як парижани пропонують 55 мільйони євро та бонуси.

ПСЖ наразі виступає на Клубному чемпіонаті світу 2025 року. Тому "червоно-сині" вирішили зосередитись на турнірі та призупинити перемовини щодо переходу Іллі Забарного.

До слова. ПСЖ стартував на КЧС-2025 у США матчем проти Атлетіко Мадрид. Парижани знищили "матрацників" на старті турніру.

Очікується, що перемовини між ПСЖ та Борнмутом поновляться наприкінці червня. Парижани планують зробити фінальну пропозицію "вишням", якщо останні знову відмовляться французький клуб остаточно завершить перемовини.

Тим часом стало відомо, що інші європейські клуби увійшли у боротьбу за Іллю Забарного, поки ПСЖ та Борнмут не можуть дійти згоди щодо суми трансферу лідера збірної України.