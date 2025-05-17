Борнмут виставив цінник на Забарного: як "вишні" оцінили українця

Ілля Забарний спрогресував у поточному сезоні та в цілому демонстрував хорошу та якісну гру. Тим самим лідер збірної України зацікавив чимало топових клубів.

Центральний захисник "вишень" влітку цього року може змінити клубну прописку. Борнмут вже виставив цінник на українського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на The I Paper.

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Солідні кошти

Іллю Забарного високо оцінюють у Борнмуті, тому клуб не планує відпускати українського захисника за маленькі кошти. "Вишні" планують отримати за футболіста щонайменше 60 мільйонів євро.

Головним претендентом на покупку гравця є Ньюкасл. "Сороки" походу сезону стежили за Іллею Забарним та Діном Хейсеном, однак другий перейшов у Реал, тому клуб повністю сфокусований на трансфері українця.

Проте Ньюкасл сформує свій бюджет на трансфери, лише після завершення сезону. Якщо "сороки" вийдуть у Лігу чемпіонів, то керівництво клубу виділить кошти на трансфер Іллі Забарного.

До слова. Ньюкасл посідає 3 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. "Сороки" мають у своєму активі 66 очок після 36 зіграних турів.

Ілля Забарний у поточній кампанії зіграв у 37 матчах за Борнмут. Результативними діями український захисник "вишень" не відзначався.