Фіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів сподівається на силу підтримки домашніх трибун. Матч Ліги чемпіонів розпочнеться у вівторок, 24 лютого, о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

У якій формі Інтер і Буде-Глімт підходять до матчу-відповіді?

Для Інтера несподіване фіаско тижневої давнини стало першою поразкою у семи матчах – і не перетворилося на серію. На вихідних міланці спокійно розібралися із Лечче 2:0 і забезпечили собі розкішну перевагу у чемпіонаті Італії: 10 очок за 12 турів до фінішу.

Що ж до норвежців, то їхня ситуація взагалі унікальна: команда банально не має іншої ігрової практики, окрім єврокубків, адже її внутрішня першість ще не стартувала.

Чемпіонат скандинавської країни проходить за схемою весна-осінь, оскільки погодні умови не дозволяють грати в зимові місяці. Тож усі три останні офіційні гри Буде-Глімт провів саме в Лізі чемпіонів – і сенсаційно обіграв по черзі такі гранди як Манчестер Сіті, Атлетіко Мадрид та Інтер, змусивши говорити про себе з повагою навіть найбільших скептиків.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів Інтер – Буде-Глімт. Інтер – 1.23, нічия – 7.00, Буде-Глімт – 12.00. Тотал "більше 3,5" оцінюється в 1.78. Коефіцієнт на перший гол Інтера – 1.25, на перехід матчу в овертайм – 4.20.

*Коефіцієнти подані станом на 16:30 23.02.2026

Що може дати перевагу кожній з команд у матчі Ліги чемпіонів?

Інтер має вирішувати питання камбеку без Лаутаро Мартінеса – аргентинець зазнав травми в першій грі і не повернеться за лазарету ще принаймні кілька матчів.

Є сумніви, що встигнуть повноцінно відновитися та допомогти партнерам Дензел Думфріс і Хакан Чалханоглу.

Загалом Ліга чемпіонів для Інтера складається набагато гірше, ніж внутрішня першість: в останніх п'яти єврокубкових поєдинках "нерадзуррі" змогли здобути лише одну перемогу.

Буде-Глімт, попри реноме домашньої команди, цілком комфортно почувається і на виїзді – ту ж перемогу над "Атлетіко" вони змогли здобути на "Ванда Метрополітано", де усім завжди доводиться ой як не солодко.

Завдяки відсутності матчів чемпіонату норвезькому клубу вдається й уникати травм: до гри з Інтером команда готується в оптимальному складі.