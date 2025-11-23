На вечір неділі, 23 листопада, винесена битва між сусідами по місту Інтером та Міланом. Матч очікувано пройде на стадіоні "Джузеппе Меацца", який є домашнім для обох команд, повідомляє 24 Канал.

Хто фаворит у дербі?

Обидві команди не надто вдало провели минулий сезон. Інтер на фініші сезону програв чемпіонську гонку Наполі, а також розгромно поступився у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ.

Мілан же взагалі фінішував 10-им та програв у фіналі Кубка Болоньї. Через це обидва міланські клуби влітку змінили тренера. Інтер очолив Крістіан Ківу, а на чолі "россонері" тепер Массіміліано Аллегрі.

Поки що обидва клуби йдуть серед лідерів Серії А, хоч інколи і допускають дивні помилки. Інтер підійшов до вікенду на першому місці, маючи порівну балів із Ромою. Мілан же був четвертим, відстаючи на два бали від сусідів по місту.

Проте обидві команди вже обійшов Наполі, який має на матч більше. Тим не менше, саме переможець цього дербі із високою ймовірністю очолить Серію А. До слова, вже взимку Мілан може підписати гравця збірної України.

Прогноз букмекера (21+)

Інтер є фаворитом цього принципового протистояння по лінії betking. Перемога "неррадзурі" оцінюється в 2,05. Водночас на звитягу Мілана дають коефіцієнт 3,80. Нічия у дербі оцінена у 3,50.

Цікаво, що матч очікується результативним. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" дорівнює 1,88, тоді як на ТМ2,5 – 1,96. Ймовірність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,75.

*Коефіцієнти подані станом на 00:13 23.11.2025

Що відомо про міланське дербі?