"Вони вже зараз допоможуть Україні": Вірт оцінив роботу УАФ з натуралізації двох талантів

Уже 27 червня в Уельсі стартує континентальна першість серед збірних U-19. До вісімки учасників фінальної стадії потрапила також Україна.

Команда Дмитра Михайленка підходить до чемпіонату не лише з надіями на вдалий результат, а й з "легіонерським" підсиленням, яким можуть стати натуралізовані Сергій Ігнатков та Патрик Сикут.

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу колишній воротар донецького Шахтаря та збірної України Юрій Вірт розповів, чого очікувати футбольній спільноті від виступу "синьо-жовтих" на британських полях.

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Якого результату чекати від збірної України?

Збірна України U-19 готується до юнацького Євро. Чого чекаєте від команди в плані гри та результату?

Ми потрапили у фінальну частину чемпіонату Європи, а там насамперед потрібен результат. Звісно, хочеться, щоб він був підкріплений хорошою грою. Думаю, для молодих футболістів головна мета – здобути медалі Євро та потрапити на чемпіонат світу на наступний рік.

У нас надзвичайно сильна компанія в групі. Можна сміливо говорити, що у нас в суперниках топзбірні.

Про Італію зараз говорять через невихід національної збірної на чемпіонат світу. Але молодіжні та юнацькі збірні постійно на солідному рівні. Так само балканці. Хорватія випередила Францію зі Швейцарією та виграла групу. Сербія ж перемагала Англію і Португалію. Це однозначно дуже сильні суперники. Тут залежатиме, наскільки добре збірна України підготується до турніру.

Михайленко та Єзерський налаштовуватимуть футболістів на це. Зрозуміло, що чемпіонат світу – це важливо, але в першу чергу треба орієнтуватися на здобуття медалей Євро, будь-якого ґатунку. Результат може бути й дуже хороший, а може бути й розчарування. Хтозна, чи вийде потрапити у півфінал, якщо десь в групі невдало зіграють. Думаю, якщо ми потрапимо на чемпіонат світу – це вже буде хороша робота.

На турнірі графік як у дорослих, через два дні на третій. Як гадаєте, витримають молоді гравці чи потрібна буде ротація?

Думаю, без ротації точно не обійдеться. Десь точкові зміни будуть. Я читав інтерв'ю Михайленка, коли команда відправлялася на збір. Він сказав, що акцент будуть робити на фізичну та функціональну підготовку. Якщо, дай Боже, вийдемо з групи, може бути й п'ять матчів за такий короткий відрізок часу. Вірю, що команда повинна витримати, але ротація точно буде. У нас є з кого обирати.

У Михайленка вже є досвід коротких турнірів – попереднє Євро U-19 та чемпіонат світу U-20. Це плюс для нас?

Сто відсотків. Також в Єзерського це вже якщо не помиляюся четвертий фінальний турнір.

Ця зв'язка тренерів – це дійсно люди з великим досвідом у юнацькому футболі.

Вони знають, як готувати гравців. Це великий плюс для нашої збірної. Вони також знають, як витримувати темп протягом всього турніру. На сьогодні вони роблять дуже гарну роботу.

Чи допоможуть Дмитру Михайленку новачки?

У збірної України несподіване підсилення перед Євро. До заявки потрапили Сергій Ігнатков та Патрик Сикут. Як ви ставитесь до їхнього виклику?

Важливо, що тренери звертають увагу не тільки на український чемпіонат. Вони шукають молодих талантів з українським корінням. Впевнений, що вони своєю грою доведуть, що можуть допомогти Україні. Потім вони можуть потрапити й у збірну U-21, а потім і в національну збірну.

Тому це гарна робота від УАФ – знаходити в Європі талантів з українським корінням. Їм дають шанс проявити себе через такі турніри, де вони можуть підняти собі рейтинг та потрапити в сильніші клуби.

Той же 17-річний Сикут, він вже основний в клубі Пітерборо. Це третій за силою англійський дивізіон, там справжня м'ясорубка. Уявіть тільки, який там футбол. Гадаю, що це готовий футболіст, який дійсно допоможе нашій збірній. Мені здається, якщо вони класно заграють і дадуть результат, то буде ще більше мотивації знаходити нових талантів по всій Європі.

Такі запрошення є показником, що УАФ серйозно ставиться до пошуку гравців з українським корінням та тих, хто поїхав через війну. Важливо, щоб такі футболісти бачили, що за ними слідкують та їх моніторять. Вони отримають шанс і треба його лише використати. Тому тільки респект асоціації та тренерам.

Патрик Сикут / Фото із соцмереж

Ігнатков та Сикут будуть новачками в команді U-19. Чи не буде проблемою вписати їх в командну гру?

Тренери мають великий досвід роботи з молодими футболістами. Та й футболісти вже достатньо зрілі, грають у дорослих чемпіонатах. Так, треба швидко адаптуватися і показувати свій хороший рівень. Але в них чимало часу на підготовку. За два тижні вони всі принципи гри зрозуміють, тому проблем не буде.

Коли відбудуться матчі України U19 на Євро-2026?