Іран може знятися з чемпіонату світу: хто його замінить та які шанси у України

Світ охопив черговий військовий конфлікт, який може сильно вплинути на спорт. В останній день лютого США та Ізраїль почали спецоперацію проти Ірану.

Американські війська завдали ударів по мусульманській країні та вбили її духовного лідера аятоллу Хаменеї. У відповідь на це Іран почав бити по багатьом країнам Близького сходу, повідомляє 24 Канал.

Як Іран потрапив на ЧС-2026?

Через активні бойові дії голова іранської федерації футболу допустив, що Іран не братиме участь у чемпіонаті світу-2026. Розповідаємо детальніше, яке це має значення для турніру.

Іран традиційно є однією з найсильніших азійських збірних. Команда без проблем кваліфікувалась на Мундіаль, набравши 23 очки з 30-ти у своїй відбірковій групі.

Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Вже тоді почались побоювання щодо організаційних проблем, оскільки Іран давно є недружньою для американців країною.

А тепер після великої військової операції загроза зняття "персів" з Мундіалю є високою. До речі, за результатами жеребкування Іран потрапив до групи з Бельгією, Єгиптом та Новою Зеландією.

Хто може замінити Іран?

Одразу після цього постало питання, хто замінить Іран на ЧС-2026. Важливо розуміти, що чітко прописаної процедури заміни команд-учасниць Мундіалю немає.

Зазначається лише, що виконком ФІФА у такому випадку "має вирішити, якій команді запропонувати путівку на ЧС з відповідної конфедерації". Тобто з цього можна зрозуміти, що замінити Іран може тільки азійська збірна.

Скоріш за все, мова про команду із найвищим рейтингом серед тих, хто не кваліфікувався на чемпіонат світу. І тут є два головних претенденти – збірні Іраку та ОАЕ.



Ірак та ОАЕ можуть отримати путівку на Мундіаль / фото Getty Images

Вони зустрілись між собою у останньому раунді кваліфікації, де розігрувалась путівка у міжконтинентальний плей-оф. Її здобула іракська збірна (1:1, 2:1).

Проте Ірак на ЧС ще не вийшов, а лише боротиметься за це право у стикових матчах в березні. Їх суперником стане переможець пари Болівія – Суринам. Тож поки Ірак офіційно не кваліфікувався на Мундіаль, ОАЕ точно не отримає путівку. А далі існує два варіанти розвитку подій:

Перший варіант. Іран оголошує про зняття з ЧС у найближчі два тижні. В такому випадку Ірак має все ж отримати пряму путівку на Мундіаль. Тоді його у стиках замінить збірна ОАЕ, яка гратиме проти Суринаму або Болівії.

Другий варіант. Іран зніметься з ЧС після завершення стикових матчів. Тоді все залежатиме від результату виступів Іраку у міжконтинентальному плей-оф. Або ж "леви Месопотамії" отримають квиток "лакі-лузера", або ж він дістанеться ОАЕ, якщо Ірак і так вже буде на Мундіалі.

Можливо, ФІФА зробить виключення з правил і надасть перепустку на Мундіаль найрейтинговішій збірній з усього світу, яка не вийшла на турнір. Наразі в цьому списку Україна йде лише п'ятою (після Італії, Данії, Туреччини та Нігерії). Але цей варіант розвитку є вкрай малоймовірним, адже квоти по конфедераціях мають бути збережена.



Іран близький до відмови від участі на Мундіалі / фото Getty Images

Хто раніше знімався з чемпіонату світу?

Додає складнощів цій ситуації і той факт, що аналогічних прецедентів останнім часом не було. Востаннє команда знімалась з Мундіаль вже після виходу на нього аж у далекому 1950 році.

Тоді Франція, Шотландія, Туреччина та Індія відмовились їхати на чемпіонат світу, який проходив у далекій Бразилії. Причина – великі логістиін витрати на подорож морем.

Окрім цього, у 1938-му році з турніру знялась Австрія. Команда пройшла відбір, але перед стартом турніру була окупована нацистською Німеччиною та перестала бути незалежною.

В усіх цих випадках ніхто не замінював команду, що знялась У 1950-му були групи по три чи навіть дві команди, а у 1938-му перший суперник австрійців Швеція просто автоматично пройшла далі.

Хто ще може знятися з ЧС-2026?

Тож існує ймовірність, що Бельгія, Єгипет та Нова Зеландія можуть просто втрьох відіграти в одній групі. При цьому раніше про можливий бойкот ЧС говорили в Німеччині та Данії через можливу анексію Гренландії з боку США.

Але поки це питання втратило актуальність. Також навряд чи якась інша збірна, крім Ірану, захоче знятися з турніру, адже більшість "ворогів" США на змагання не вийшли.

Росія навіть не була допущена до відбору, Білорусь, Венесуела, Куба, Китай та КНДР на турнір і так не пройшли. Єдина країна-учасниця, з якою у США були напружені відносини, є Панама.



Політика Трампа до багатьох країн є доволі агресивною / фото Getty Images

Свого часу Трамп також висловлював бажання захопити контроль над Панамським каналом. Але останнім часом відносини між країнами потеплішали і президент США більше не декларує агресивних цілей.

