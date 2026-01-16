Я була єдина, – Дерюгіна розповіла цікаву історію про Лобановського і Блохіна

Ірина Дерюгіна свого часу перебувала у шлюбі з Олегом Блохіним. Тоді видатний футболіст виступав за київське Динамо під керівництвом не менш іменитого тренера Валерія Лобановського.

Колишня українська гімнастка поділилася цікавою історією про свого ексчоловіка та легендарного тренера киян . Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Дмитра Гордона.

Що розповіла Дерюгіна про Блохіна і Лобановського?

Лобановський не дозволяв жінкам заходити до себе у автобус. Проте, за словами Дерюгіної, вона була єдиною, кого видатний тренер зрештою впустив.

Я була єдина жінка, яку Лобановський впустив до себе в автобус,

– поділилася колишня гімнастка.

Окрім того, вона розповіла, що у Лобановського було особливе ставлення до неї. Також вона зізналася, що, коли Блохіна не ставили у склад, були дзвінки з Банкової і питали чому він не грає.

За даними Transfermarkt, Блохін виступав за київське Динамо з 1969 по 1988 роки. Разом з "біло-синіми", видатний футболіст виграв чимало трофеїв, а також став володарем "Золотого м'яча" у 1975 році.

Що відомо про стосунки Дерюгіної та Блохіна?