Виграла "золото" Афін-2004 та брала участь у талант-шоу: де зараз борчиня Ірина Мерлені

Понад двадцять років тому українська борчиня Ірина Мерлені стала олімпійською чемпіонкою-2004. Вродлива білявка стала однією з найпопулярніших українських спортсменок.

Тривалий час Ірина Мерлені була активною в медійному просторі та пробувала свої сили в різних проєктах. Все змінила повномасштабна агресія Росії. 24 Канал підготував матеріал про те, де зараз та чим займається видатна українська борчиня.

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Участь у талант-шоу, танці та вокал

Ірина Мерлені для багатьох стала прикладом успішної спортсменки, яка після завершення кар'єри знайшла себе в інших сферах діяльності. Впізнаваність та природна краса відіграли в цьому не останню роль.

У 2009 році Ірина разом із Сергієм Костецьким стала переможницею шоу "Танцюю для тебе-2". Колишня борчиня займалася танцями на пілоні та навіть була переможницею змагань серед аматорів у 2018 році на турнірі Pole Universe, а у 2020 році здобула перемогу серед професіоналів Pole&Aerial Talant.

Ірина Мерлені у танцювальних шоу / фото з фейсбуку борчині

Зірку українського спорту залюбки запрошували на телебачення для участі в різноманітних талант-шоу. Ірина спробувала свої сили у вокальному жанрі в рамках проєктів Голос країни та Х-фактор.

Паралельно олімпійська чемпіонка навчалася у Київському національному університеті культури на відділенні хореографії. У столиці колишня борчиня мала квартиру, яку придбала за призові здобуті на Олімпіаді.

Ірина Мерлені до війни була активна в медійному просторі / фото з фейсбуку спортсменки

Виїзд за кордон та повернення в спорт

Повномасштабна агресія Росії зруйнувала мрії та життя мільйонів українців. Не стала винятком і героїня нашого матеріалу. Початок війни Мерлені зустріла у Хмельницькому, де перебувала у своїх батьків разом з двома синами – Артуром та Адамом.

Ірина Мерліні разом зі своїми дітьми / фото з фейсбуку борчині

Внаслідок російських обстрілів постраждав будинок Мерлені, де від вибуху вилетіло вікно та були пошкоджені ролети в гаражі.

Згодом Ірина прийняла рішення залишити Україну та переїхати до Швеції у місто Гапаранда. Там вона живе разом з молодшим сином Адамом, який займається греко-римською боротьбою. Ірина теж повернулася у спорт та працює тренером у місцевій дитячій секції.

Ірина Мерлені з меншим сином Адамом у Швеції / фото з фейсбуку спортсменки

Старший син Мерлені залишився в Україні та живе разом з її батьками. Раніше Артур займався карате та навіть був бронзовим призером чемпіонату Європи серед кадетів.

Досягнення Мерлені у спорті

Ірина Мерлені (уроджена Мельник – 24 Канал) народилася у Кам'янець-Подільському. Почала займатися спортом з чотирьох років під наглядом батька, який був тренером.

У 15 років спробувала свої сили у боротьбі. Саме у цьому виді спорту досягла найбільших успіхів.

У 2004 році стала олімпійською чемпіонкою, на Іграх в Пекіні-2008 здобула "бронзу".

Тричі ставала чемпіонкою світу (2000, 2001, 2003) та двічі чемпіонкою Європи (2004, 2005).

21 вересня 2013 року увійшла до Всесвітньої Зали Слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби.

Ірина Мерліні – чемпіонка Олімпіади-2004 / фото Getty Images

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