У вересневій програмі Україна провела ігри проти Франції та Азербайджану. Доволі прогнозовано українці поступились "Ле Бле" 0:2, а от нічия із Азербайджаном 1:1 стала несподіванкою, інформує 24 Канал.

Що відомо навколо матчу Ісландія – Україна?

І це після того, як збірна Азербайджану була розгромлена Ісландією 0:5. Автором єдиного голу України у вересневій програмі відбору на Мундіаль-2026 став новачок Бенфіки Георгій Судаков.

Слід відзначити, що перед вересневими матчами кваліфікації Ребров зіштовхнувся із серйозними кадровими проблемами. Андрій Лунін, Роман Яремчук та ще декілька футболістів не змогли допомогти "синьо-жовтим".

Окрім впевненої перемоги над азербайджанцями Ісландія ще й мінімально поступилась Франції 1:2. Щоправда, із 68-ї хвилини "Ле Бле" грали у меншості після вилучення Орельєна Чуамені.

Найближча гра Ісландії та України стане для них 6-ю очною. Перед цим матчем "синьо-жовті" двічі перемагали ісландців, одного разу програли та розписали дві мирові.

Зверніть увагу! Матч 3-го туру відбору на ЧС-2026 Ісландія – Україна запланований на 10 жовтня та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Ребров може покинути збірну України?

18 вересня видання SDNA повідомило, що грецький Панатінаїкос розглядає Сергія Реброва на посаду головного тренера команди.

Начебто сторони вже контактували щодо можливого призначення.

У Реброва є чинний контракт із УАФ до липня 2026 року.

Сам український наставник вже спростував ці чутки.

Прогноз Favbet

Після такого провального старту України у Favbet краще оцінюють перемогу Ісландії – 2,44. Натомість на звитягу команди Реброва дають 2,76. Нічия – 3,55.

На фору (0.0) на Україну дають 2,02, а от на більше одного голу "синьо-жовтих" в ісландських воротах стоїть коефіцієнт 1,73.

Ймовірно, що обидві національні команди відзначаться голами: так – 1,79; ні – 1,94.

Швидше за все, що ісландці першими розмочать нулі на табло – 1,97. Коефіцієнт 2,13 стоїть на перший м'яч у матчі від гостей з України.

Перемога господарів матчу в один гол або нічия – 1,89. Ідентичний показник, але вже на звитягу України – 1,95.