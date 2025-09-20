В сентябрьской программе Украина провела игры против Франции и Азербайджана. Довольно прогнозируемо украинцы уступили "Ле Бле" 0:2, а вот ничья с Азербайджаном 1:1 стала неожиданностью, информирует 24 Канал.

К теме Турнирная таблица и результаты Украины в отборе на ЧМ-2026

Что известно вокруг матча Исландия – Украина?

И это после того, как сборная Азербайджана была разгромлена Исландией 0:5. Автором единственного гола Украины в сентябрьской программе отбора на Мундиаль-2026 стал новичок Бенфики Георгий Судаков.

Следует отметить, что перед сентябрьскими матчами квалификации Ребров столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Андрей Лунин, Роман Яремчук и еще несколько футболистов не смогли помочь "сине-желтым".

Кроме уверенной победы над азербайджанцами Исландия еще и минимально уступила Франции 1:2. Правда, с 68-й минуты "Ле Бле" играли в меньшинстве после удаления Орельена Чуамени.

Ближайшая игра Исландии и Украины станет для них 6-й очной. Перед этим матчем "сине-желтые" дважды побеждали исландцев, однажды проиграли и расписали две мировые.

Обратите внимание! Матч 3-го тура отбора на ЧМ-2026 Исландия – Украина запланирован на 10 октября и начнется в 21:45 по Киеву.

Ребров может покинуть сборную Украины?

18 сентября издание SDNA сообщило, что греческий Панатинаикос рассматривает Сергея Реброва на должность главного тренера команды.

Вроде бы стороны уже контактировали относительно возможного назначения.

У Реброва есть действующий контракт с УАФ до июля 2026 года.

Сам украинский наставник уже опроверг эти слухи.

Прогноз Favbet

После такого провального старта Украины в Favbet лучше оценивают победу Исландии – 2,44. Зато на победу команды Реброва дают 2,76. Ничья – 3,55.

На фору (0.0) на Украину дают 2,02, а вот на больше одного гола "сине-желтых" в исландских воротах стоит коэффициент 1,73.

Вероятно, что обе национальные команды отметятся голами: да – 1,79; нет – 1,94.

Скорее всего, что исландцы первыми размочат нули на табло – 1,97. Коэффициент 2,13 стоит на первый мяч в матче от гостей из Украины.

Победа хозяев матча в один гол или ничья – 1,89. Идентичный показатель, но уже на победу Украины – 1,95.