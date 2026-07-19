Іспанія – Аргентина: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2026

У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зустрінуться у фіналі чемпіонату світу-2026. Вирішальний, 104-й матч найдовшого Мундіалю в історії розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум".

Пряму трансляцію фіналу забезпечить медіасервіс MEGOGO. Поєдинок можна буде переглянути на каналі "MEGOGO Футбол 1", а також безкоштовно на цифровому ефірному каналі "MEGOGO Спорт" у Т2 та кабельних мережах, повідомляє 24 Канал.

Іспанія – Аргентина: що відомо про фінал ЧС-2026

Фінал має особливий статус, адже у боротьбі за титул зійдуться чинні чемпіони Європи та чинні чемпіони світу й Південної Америки. Команди мали зустрітися ще у Фіналіссімі-2026, однак березневий матч було скасовано через безпекові обставини. Тепер їхнє протистояння відбудеться на найпрестижнішій футбольній арені світу.

Однією з головних інтриг фіналу стане протистояння легендарного капітана аргентинців Ліонеля Мессі та молодої зірки іспанської збірної Ламіна Ямаля. Обидві команди пройшли турнір без жодної поразки.

Ще однією історичною особливістю стане шоу в перерві між таймами. Уперше в історії чемпіонатів світу ФІФА організує масштабний музичний виступ, через що тривалість перерви збільшена з 15 до 17 хвилин.

Після фінального свистка трофей переможцям вручатимуть президент США Дональд Трамп та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Крім золотих медалей, футболісти команди-чемпіона вперше отримають спеціальні чемпіонські персні.

Напередодні матчу увагу організаторів привернула ситуація з якістю повітря. Через масштабні лісові пожежі в Канаді смог дістався Нью-Йорка та Нью-Джерсі. У ФІФА повідомляють, що постійно моніторять показники, однак наразі проведенню фіналу нічого не загрожує.

Іспанія – Аргентина: онлайн-трансляція матчу

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