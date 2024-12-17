До майбутнього мегафайту українцю допомагали готуватися низка спаринг-партнерів. Серед них був й італійський супертяж Джованні Скудері, який має у своєму активі 12 боїв – усі перемоги.

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Визнання елітного рівня Усика

Він прокоментував тренувальний табір Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на LuckyPunch. Італієць заявив, що все було на найвищому рівні та порівняв українського боксера з Мухаммедом Алі, якого сам Олександр вважає найвеличнішим бійцем в історії.

"Я провів з Олександром увесь табір. Для мене було честю вдруге долучитись до підготовки Усика. Ми провели з ним близько 70 раундів. В мене гарні стосунки з його командою, тому я не лише спарингував з Олександром, але і проводив з ним інші тренування.

Під час них я чув про те, що він робить для своєї країни та своїх людей, як допомагає тому, хто цього потребує. Також бачив його навички у тренувальному процесі та в рингу, його велике серце, фізичну готовність, і тому я вважаю його Мухаммедом Алі нашого часу", – сказав Скудері.

Цікаво. 17 грудня відбудеться перша подія медіатижня присвячена реваншу Усик – Ф'юрі. Шоу під назвою Grand Arrivals розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що друга битва між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Українець захищатиме чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC та WBO.