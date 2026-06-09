Календар чемпіонату світу-2026: дата і розклад усіх матчів

Чемпіонат світу з футболу 2026 року збере чимало цікавих збірних – від грандів світового футболу до команд, які можуть стати головними сенсаціями турніру. Саме тому вболівальникам варто стежити за найяскравішими матчами та ключовими подіями мундіалю.

Вперше в історії світова першість проходитиме одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Змагання триватимуть 39 днів – з 11 червня до 19 липня. Про календар цього турніру детальніше розповість 24 Канал.

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Що відомо про чемпіонат світу – 2026?

Мундіаль-2026 стане наймасштабнішим за всю історію проведення чемпіонатів світу. У фінальній частині вперше візьмуть участь 48 національних команд, які проведуть рекордні 104 матчі. Збірні будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.

Групи на чемпіонаті світу-2026 / Фото сайт ФІФА

Поєдинки турніру прийматимуть 16 міст: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Торонто, Ванкувер, Нью-Йорк, Філадельфія, Бостон, Атланта, Маямі, Г'юстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сіетл та Канзас-Сіті.

Який календар ЧС-2026?

Груповий етап – 11 – 28 червня.

1/16 фіналу – 28 червня – 4 липня. До плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також вісім найкращих збірних, які посядуть треті місця.

1/8 фіналу – 4 – 7 липня.

Чвертьфінали – 9 – 12 липня.

Півфінали – 15 та 16 липня.

Матч за третє місце – 19 липня.

Фінал – 19 липня.

Сітка плей-оф чемпіонату світу – 2026 / Фото ФІФА

Матчі групового етапу ЧС-2026

1-й тур

11 червня, 22:00. Мексика – ПАР

12 червня, 05:00. Південна Корея – Чехія

12 червня, 22:00. Канада – Боснія і Герцеговина

13 червня, 04:00. США – Парагвай

13 червня, 22:00. Катар – Швейцарія

14 червня, 01:00. Бразилія – Марокко

14 червня, 04:00. Гаїті – Шотландія

14 червня, 07:00. Австралія – Туреччина

14 червня, 20:00. Німеччина – Кюрасао

14 червня, 23:00. Нідерланди – Японія

15 червня, 02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор

15 червня, 05:00. Швеція – Туніс

15 червня, 19:00. Іспанія – Кабо-Верде

15 червня, 22:00. Бельгія – Єгипет

16 червня, 01:00. Саудівська Аравія – Уругвай

16 червня, 04:00. Іран – Нова Зеландія

16 червня, 22:00. Франція – Сенегал

17 червня, 01:00. Ірак – Норвегія

17 червня, 04:00. Аргентина – Алжир

17 червня, 07:00. Австрія – Йорданія

17 червня, 20:00. Португалія – ДР Конго

17 червня, 23:00. Англія – Хорватія

18 червня, 02:00. Гана – Панама

18 червня, 05:00. Узбекистан – Колумбія

2-й тур

18 червня, 19:00. Чехія – ПАР

18 червня, 22:00. Швейцарія – Боснія і Герцеговина

19 червня, 01:00. Канада – Катар

19 червня, 04:00. Мексика – Південна Корея

19 червня, 22:00. США – Австралія

20 червня, 01:00. Шотландія – Марокко

20 червня, 03:30. Бразилія – Гаїті

20 червня, 06:00. Туреччина – Парагвай

20 червня, 20:00. Нідерланди – Швеція

20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар

21 червня, 03:00. Еквадор – Кюрасао

21 червня, 07:00. Туніс – Японія

21 червня, 19:00. Іспанія – Саудівська Аравія

21 червня, 22:00. Бельгія – Іран

22 червня, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

22 червня, 04:00. Нова Зеландія – Єгипет

22 червня, 20:00. Аргентина – Австрія

23 червня, 00:00.Франція – Ірак

23 червня, 03:00. Норвегія – Сенегал

23 червня, 06:00. Йорданія – Алжир

23 червня, 20:00. Португалія – Узбекистан

23 червня, 23:00. Англія – Гана

24 червня, 02:00. Панама – Хорватія

24 червня, 05:00. Колумбія – ДР Конго

3-й тур

24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада

24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар

25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія

25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті

25 червня, 04:00. Чехія – Мексика

25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея

25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина

25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар

26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди

26 червня, 02:00. Японія – Швеція

26 червня, 05:00. Туреччина – США

26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія

26 червня, 22:00. Норвегія – Франція

26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак

27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія

27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія

27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія

27 червня, 06:00. Єгипет – Іран

28 червня, 00:00. Панама – Англія

28 червня, 00:00. Хорватія – Гана

28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія

28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан

28 червня, 05:00. Алжир – Австрія

28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина

Матчі Плей-оф

1/16 фіналу

28 червня, 22:00

29 червня, 20:00

29 червня, 23:30

30 червня, 04:00

30 червня, 20:00

1 липня, 00:00

1 липня, 04:00

1 липня, 19:00

1 липня, 23:00

2 липня, 03:00

2 липня, 22:00

3 липня, 02:00

3 липня, 21:00

4 липня, 01:00

4 липня, 04:30

1/8 фіналу

4 липня, 20:00

5 липня, 00:00

5 липня, 23:00

6 липня, 03:00

6 липня, 22:00

7 липня, 03:00

7 липня, 19:00

7 липня, 23:00

1/4 фіналу

9 липня, 23:00

10 липня, 22:00

12 липня, 00:00

12 липня, 04:00

1/2 фіналу

15 липня, 22:00

16 липня, 22:00

Матч за 3-те місце

19 липня, 00:00

Фінал