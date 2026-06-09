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Sport News 24 Футбол Календар чемпіонату світу-2026: дата і розклад усіх матчів
9 червня, 12:15
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Календар чемпіонату світу-2026: дата і розклад усіх матчів

Олександра Власова

Чемпіонат світу з футболу 2026 року збере чимало цікавих збірних – від грандів світового футболу до команд, які можуть стати головними сенсаціями турніру. Саме тому вболівальникам варто стежити за найяскравішими матчами та ключовими подіями мундіалю.

Вперше в історії світова першість проходитиме одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Змагання триватимуть 39 днів – з 11 червня до 19 липня. Про календар цього турніру детальніше розповість 24 Канал.

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Що відомо про чемпіонат світу – 2026?

Мундіаль-2026 стане наймасштабнішим за всю історію проведення чемпіонатів світу. У фінальній частині вперше візьмуть участь 48 національних команд, які проведуть рекордні 104 матчі. Збірні будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.

Групи на чемпіонаті світу-2026 / Фото сайт ФІФА

Поєдинки турніру прийматимуть 16 міст: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Торонто, Ванкувер, Нью-Йорк, Філадельфія, Бостон, Атланта, Маямі, Г'юстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сіетл та Канзас-Сіті.

Який календар ЧС-2026?

  • Груповий етап – 11 – 28 червня.

  • 1/16 фіналу – 28 червня – 4 липня. До плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також вісім найкращих збірних, які посядуть треті місця.

  • 1/8 фіналу – 4 – 7 липня.

  • Чвертьфінали – 9 – 12 липня.

  • Півфінали – 15 та 16 липня.

  • Матч за третє місце – 19 липня.

  • Фінал – 19 липня.

Сітка плей-оф чемпіонату світу – 2026 / Фото ФІФА

Матчі групового етапу ЧС-2026

1-й тур

  • 11 червня, 22:00. Мексика – ПАР

  • 12 червня, 05:00. Південна Корея – Чехія

  • 12 червня, 22:00. Канада – Боснія і Герцеговина

  • 13 червня, 04:00. США – Парагвай

  • 13 червня, 22:00. Катар – Швейцарія

  • 14 червня, 01:00. Бразилія – Марокко

  • 14 червня, 04:00. Гаїті – Шотландія

  • 14 червня, 07:00. Австралія – Туреччина

  • 14 червня, 20:00. Німеччина – Кюрасао

  • 14 червня, 23:00. Нідерланди – Японія

  • 15 червня, 02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор

  • 15 червня, 05:00. Швеція – Туніс

  • 15 червня, 19:00. Іспанія – Кабо-Верде

  • 15 червня, 22:00.  Бельгія – Єгипет

  • 16 червня, 01:00. Саудівська Аравія – Уругвай

  • 16 червня, 04:00. Іран – Нова Зеландія

  • 16 червня, 22:00. Франція – Сенегал

  • 17 червня, 01:00. Ірак – Норвегія

  • 17 червня, 04:00. Аргентина – Алжир

  • 17 червня, 07:00. Австрія – Йорданія

  • 17 червня, 20:00. Португалія – ДР Конго

  • 17 червня, 23:00. Англія – Хорватія

  • 18 червня, 02:00. Гана – Панама

  • 18 червня, 05:00. Узбекистан – Колумбія

2-й тур

  • 18 червня, 19:00. Чехія – ПАР

  • 18 червня, 22:00. Швейцарія – Боснія і Герцеговина

  • 19 червня, 01:00. Канада – Катар

  • 19 червня, 04:00. Мексика – Південна Корея

  • 19 червня, 22:00. США – Австралія

  • 20 червня, 01:00. Шотландія – Марокко

  • 20 червня, 03:30. Бразилія – Гаїті

  • 20 червня, 06:00. Туреччина – Парагвай

  • 20 червня, 20:00. Нідерланди – Швеція

  • 20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар

  • 21 червня, 03:00. Еквадор – Кюрасао

  • 21 червня, 07:00. Туніс – Японія

  • 21 червня, 19:00. Іспанія – Саудівська Аравія

  • 21 червня, 22:00. Бельгія – Іран

  • 22 червня, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

  • 22 червня, 04:00. Нова Зеландія – Єгипет

  • 22 червня, 20:00. Аргентина – Австрія

  • 23 червня, 00:00.Франція – Ірак

  • 23 червня, 03:00. Норвегія – Сенегал

  • 23 червня, 06:00. Йорданія – Алжир

  • 23 червня, 20:00. Португалія – Узбекистан

  • 23 червня, 23:00. Англія – Гана

  • 24 червня, 02:00. Панама – Хорватія

  • 24 червня, 05:00. Колумбія – ДР Конго

3-й тур

  • 24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада

  • 24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар

  • 25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія

  • 25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті

  • 25 червня, 04:00. Чехія – Мексика

  • 25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея

  • 25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина

  • 25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар

  • 26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди

  • 26 червня, 02:00. Японія – Швеція

  • 26 червня, 05:00. Туреччина – США

  • 26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія

  • 26 червня, 22:00. Норвегія – Франція

  • 26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак

  • 27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія

  • 27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія

  • 27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія

  • 27 червня, 06:00. Єгипет – Іран

  • 28 червня, 00:00. Панама – Англія

  • 28 червня, 00:00. Хорватія – Гана

  • 28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія

  • 28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан

  • 28 червня, 05:00. Алжир – Австрія

  • 28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина

Матчі Плей-оф

1/16 фіналу

  • 28 червня, 22:00

  • 29 червня, 20:00

  • 29 червня, 23:30

  • 30 червня, 04:00

  • 30 червня, 20:00

  • 1 липня, 00:00

  • 1 липня, 04:00

  • 1 липня, 19:00

  • 1 липня, 23:00

  • 2 липня, 03:00

  • 2 липня, 22:00

  • 3 липня, 02:00

  • 3 липня, 21:00

  • 4 липня, 01:00

  • 4 липня, 04:30

1/8 фіналу

  • 4 липня, 20:00
  • 5 липня, 00:00
  • 5 липня, 23:00
  • 6 липня, 03:00
  • 6 липня, 22:00
  • 7 липня, 03:00
  • 7 липня, 19:00
  • 7 липня, 23:00

1/4 фіналу

  • 9 липня, 23:00

  • 10 липня, 22:00

  • 12 липня, 00:00

  • 12 липня, 04:00

1/2 фіналу

  • 15 липня, 22:00

  • 16 липня, 22:00

Матч за 3-те місце

  • 19 липня, 00:00

Фінал

  • 19 липня, 22:00

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