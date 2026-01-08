Календар матчів збірної України з футболу у 2026 році: де і з ким зіграє головна команда
- Збірна України з футболу проведе мінімум сім офіційних матчів у 2026 році, включаючи кваліфікацію до чемпіонату світу та Лігу Націй.
- У плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу Україна зустрінеться зі Швецією, а в разі перемоги зіграє з переможцем пари Польща – Албанія.
Цьогоріч збірна України з футболу гарантовано проведе сім офіційних поєдинків. Але вболівальники сподіваються, що завдяки потраплянню на чемпіонат світу кількість ігор суттєво зросте.
Завдання виходу на Мундіаль підопічні Сергія Реброва будуть вирішувати у березні в плей-оф кваліфікації. За найкращого сценарію у червні та липні ми побачимо "синьо-жовтих" на полях США, Канади та Мексики, пише 24 канал.
З ким Україна гратиме у плей-оф відбору на чемпіонат світу?
Як нагадує УАФ, свої вирішальні матчі кваліфікації на чемпіонат світу національна команда проведе у Валенсії на арені Естадіо Сьютат.
У півфіналі на українців чекає Швеція, а в разі успіху путівку на Мундіаль ми розіграємо з переможцем пари Польща – Албанія.
Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація. Плей-оф. Шлях B
26 березня. 21:45. Україна – Швеція
В разі перемоги:
31 березня. 21:45. Україна – Польща/Албанія
З ким Україна може зіграти на чемпіонаті світу?
Незалежно від виходу чи не виходу на Мундіаль, команда збереться у червні для проведення контрольних поєдинків – про них стане відомо пізніше.
Згідно з результатами жеребкування, переможець шляху плей-оф B потрапив на чемпіонаті світу в одну групу з Нідерландами, Японією та Тунісом. Потенційний розклад матчів та місце їхнього проведення, як пише Суспільне Спорт, вже відомі:
Чемпіонат світу-2026. Груповий етап. Група F
- 15 червня. Монтеррей, Мексика. 05:00. Україна – Туніс
- 20 червня. Г'юстон, США. 20:00. Нідерланди – Україна
- 26 червня. Канзас-Сіті, США. 02:00. Японія – Україна
Якщо Україні вдасться вийти з групи, то подальша сітка залежатиме від місця "синьо-жовтих" та результатів інших груп. У плей-оф потрапляють не лише дві найкращі команди квартету, але й вісім третіх місць з найкращими показниками.
З ким і коли Україна гратиме у наступній Лізі Націй?
Жеребкування цього турніру відбудеться 12 лютого у Брюсселі. Наразі відомий лише склад кошиків у Лізі B, де виступатиме Україна:
Кошик 1. Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль
Кошик 2. Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, УКРАЇНА
Кошик 3. Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія
Кошик 4. Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово
УЄФА поки визначила лише базові дати проведення групового етапу. Вперше замість трьох міжнародних павз у календарі ФІФА прописано дві перерви на матчі збірних: довга на межі вересня і жовтня та коротка у листопаді.
Ліга Націй 2025/2026. Груповий етап
- 1 тур: 24 – 26 вересня
- 2-й тур: 27 – 30 вересня
- 3-й тур: 30 вересня – 3 жовтня
- 4-й тур: 4 – 6 жовтня
- 5-й тур: 12 – 14 листопада
- 6-й тур: 15 – 17 листопада