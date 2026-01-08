Укр Рус
8 січня, 13:50
3

Календар матчів збірної України з футболу у 2026 році: де і з ким зіграє головна команда

Андрій Олійник
Основні тези
  • Збірна України з футболу проведе мінімум сім офіційних матчів у 2026 році, включаючи кваліфікацію до чемпіонату світу та Лігу Націй.
  • У плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу Україна зустрінеться зі Швецією, а в разі перемоги зіграє з переможцем пари Польща – Албанія.

Цьогоріч збірна України з футболу гарантовано проведе сім офіційних поєдинків. Але вболівальники сподіваються, що завдяки потраплянню на чемпіонат світу кількість ігор суттєво зросте.

Завдання виходу на Мундіаль підопічні Сергія Реброва будуть вирішувати у березні в плей-оф кваліфікації. За найкращого сценарію у червні та липні ми побачимо "синьо-жовтих" на полях США, Канади та Мексики, пише 24 канал.

З ким Україна гратиме у плей-оф відбору на чемпіонат світу?

Як нагадує УАФ, свої вирішальні матчі кваліфікації на чемпіонат світу національна команда проведе у Валенсії на арені Естадіо Сьютат. 

У півфіналі на українців чекає Швеція, а в разі успіху путівку на Мундіаль ми розіграємо з переможцем пари Польща – Албанія.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація. Плей-оф. Шлях B

26 березня. 21:45. Україна – Швеція

В разі перемоги:

31 березня. 21:45. Україна – Польща/Албанія 

З ким Україна може зіграти на чемпіонаті світу?

Незалежно від виходу чи не виходу на Мундіаль, команда збереться у червні для проведення контрольних поєдинків – про них стане відомо пізніше.

Згідно з результатами жеребкування, переможець шляху плей-оф B потрапив на чемпіонаті світу в одну групу з Нідерландами, Японією та Тунісом. Потенційний розклад матчів та місце їхнього проведення, як пише Суспільне Спорт, вже відомі:

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап. Група F

  • 15 червня. Монтеррей, Мексика. 05:00. Україна – Туніс
  • 20 червня. Г'юстон, США. 20:00. Нідерланди – Україна
  • 26 червня. Канзас-Сіті, США. 02:00. Японія – Україна 

Якщо Україні вдасться вийти з групи, то подальша сітка залежатиме від місця "синьо-жовтих" та результатів інших груп. У плей-оф потрапляють не лише дві найкращі команди квартету, але й вісім третіх місць з найкращими показниками. 

З ким і коли Україна гратиме у наступній Лізі Націй?

Жеребкування цього турніру відбудеться 12 лютого у Брюсселі. Наразі відомий лише склад кошиків у Лізі B, де виступатиме Україна:

Кошик 1. Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль

Кошик 2. Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, УКРАЇНА

Кошик 3. Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія

Кошик 4. Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово

УЄФА поки визначила лише базові дати проведення групового етапу. Вперше замість трьох міжнародних павз у календарі ФІФА прописано дві перерви на матчі збірних: довга на межі вересня і жовтня та коротка у листопаді. 

Ліга Націй 2025/2026. Груповий етап

  • 1 тур: 24 – 26 вересня
  • 2-й тур: 27 – 30 вересня
  • 3-й тур: 30 вересня – 3 жовтня
  • 4-й тур: 4 – 6 жовтня
  • 5-й тур: 12 – 14 листопада
  • 6-й тур: 15 – 17 листопада 