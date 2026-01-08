Календар матчів збірної України з футболу у 2026 році: де і з ким зіграє головна команда

Цьогоріч збірна України з футболу гарантовано проведе сім офіційних поєдинків. Але вболівальники сподіваються, що завдяки потраплянню на чемпіонат світу кількість ігор суттєво зросте.

Завдання виходу на Мундіаль підопічні Сергія Реброва будуть вирішувати у березні в плей-оф кваліфікації. За найкращого сценарію у червні та липні ми побачимо "синьо-жовтих" на полях США, Канади та Мексики, пише 24 канал.

З ким Україна гратиме у плей-оф відбору на чемпіонат світу?

Як нагадує УАФ, свої вирішальні матчі кваліфікації на чемпіонат світу національна команда проведе у Валенсії на арені Естадіо Сьютат.

У півфіналі на українців чекає Швеція, а в разі успіху путівку на Мундіаль ми розіграємо з переможцем пари Польща – Албанія.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація. Плей-оф. Шлях B

26 березня. 21:45. Україна – Швеція

В разі перемоги:

31 березня. 21:45. Україна – Польща/Албанія

З ким Україна може зіграти на чемпіонаті світу?

Незалежно від виходу чи не виходу на Мундіаль, команда збереться у червні для проведення контрольних поєдинків – про них стане відомо пізніше.

Згідно з результатами жеребкування, переможець шляху плей-оф B потрапив на чемпіонаті світу в одну групу з Нідерландами, Японією та Тунісом. Потенційний розклад матчів та місце їхнього проведення, як пише Суспільне Спорт, вже відомі:

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап. Група F

15 червня. Монтеррей, Мексика. 05:00. Україна – Туніс

Монтеррей, Мексика. 20 червня. Г'юстон, США. 20:00. Нідерланди – Україна

Г'юстон, США. 26 червня. Канзас-Сіті, США. 02:00. Японія – Україна

Якщо Україні вдасться вийти з групи, то подальша сітка залежатиме від місця "синьо-жовтих" та результатів інших груп. У плей-оф потрапляють не лише дві найкращі команди квартету, але й вісім третіх місць з найкращими показниками.

З ким і коли Україна гратиме у наступній Лізі Націй?

Жеребкування цього турніру відбудеться 12 лютого у Брюсселі. Наразі відомий лише склад кошиків у Лізі B, де виступатиме Україна:

Кошик 1. Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль

Кошик 2. Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, УКРАЇНА

Кошик 3. Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія

Кошик 4. Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово

УЄФА поки визначила лише базові дати проведення групового етапу. Вперше замість трьох міжнародних павз у календарі ФІФА прописано дві перерви на матчі збірних: довга на межі вересня і жовтня та коротка у листопаді.

Ліга Націй 2025/2026. Груповий етап