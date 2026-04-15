15 квітня, 18:27
Відомій українській спортсменці довелося евакуюватися з поїзду – що сталося

Олександра Власова
Основні тези
  • Через нові правила Укрзалізниці потяги можуть зупинятися під час повітряних тривог, як сталося з українською спортсменкою Катериною Коцар.
  • Коцар поділилася своєю історією евакуації з потяга на маршруті Дніпро – Київ під час обстрілів.

Укрзалізниця нещодавно оновила правила евакуації під час повітряних тривог. Через це потяги під час тривоги можуть тимчасово зупинятися просто на маршруті.

Однією з очевидців такої ситуації стала українська спортсменка Катерина Коцар. Своєю історією вона поділилася в соцмережі Threads.

Дивіться також Знаменитий український спортсмен відмовився виступати на чемпіонаті Європи 

Що відомо про історію з Коцар?

Спортсменка поділилася емоційною історією про поїздку потягом під час евакуації, яка відбулася на тлі обстрілів.

За її словами, раніше вона лише читала подібні розповіді від інших людей, але тепер і сама опинилася серед пасажирів, які змушені були евакуюватися.

Історія Катерини Коцар / Фото скриншот з Threads

Згодом з'ясувалося, що йшлося про поїздку маршрутом Дніпро – Київ.

Яка історія трапилася з Коцар на Олімпіаді-2026?

  • Українська фристайлістка стала однією з помітних спортсменок Зимових Олімпійських ігор у біг-ейрі: у кваліфікації вона набрала 155,5 бала, посіла 11-те місце.

  • Її спортивний успіх доповнився зворушливою подією поза трасою: одразу після виступу біля зони приземлення на неї чекав наречений – офіцер Збройних сил України. Він скористався моментом і зробив їй пропозицію, на яку Коцар відповіла згодою. 

  • Як пише Суспільне Спорт, він спеціально приїхав на Ігри, оформивши відпустку, щоб підтримати спортсменку під час змагань, а сама подія відбулася у День святого Валентина.