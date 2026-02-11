Поки прапор Росії на трибунах: МОК ухвалив ще одне рішення проти України на Олімпійських іграх

МОК заборонив Катерині Коцар виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з патріотичним написом, визнавши його пропагандою. Це вже другий подібний випадок щодо українських спортсменів після рішення стосовно Владислава Гераскевича.

Українська фристайлістка Коцар повідомила, що, як і Гераскевич, отримала заборону на використання шолома із зображенням, яке МОК визнав політичною агітацією. Про це вона розповіла у своїх Інстаграм-сторіс.

Дивіться також "Соромно за цей світ": як відомі українці реагують на вчинок Гераскевича і скандал на Олімпіаді

Які деталі ситуації з шоломом Коцар?

Вона розповіла, що має фірмовий шолом, у якому виступає, з написом "Be brave like Ukrainians", і що приблизно за тиждень до Олімпійських ігор їй надійшов лист на електронну пошту, у якому Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що вважає цей шолом "пропагандою", через що вона не може виступати на Іграх. Вона також пояснила, що через брак досвіду, знань і, напевно, впевненості просто змінила шолом – тепер на ньому лише маленький прапор України.

Коцар пояснила, що просто відмовилася від цього шолома для участі в Олімпійських іграх, але в жодному разі не відмовлятиметься від нього надалі. Вона наголосила, що це точно не заборона від Міжнародної федерації лижного спорту, адже виступає в цьому шоломі з 2022 року, і він незмінно має цей напис. Також спортсменка додала, що намагається нести цей меседж по всьому світу.

Що відомо про ситуацію з шоломом Гераскевича?

На Зимових Олімпійських іграх-2026 український скелетоніст Гераскевич виступав із шоломом, присвяченим пам'яті загиблих українських спортсменів. МОК заборонив використання цього шолома під час змагань, посилаючись на правила щодо політичної символіки.

Після заборони МОК на використання шолома пам'яті, українці активно підтримали спортсмена в соцмережах, називаючи його вчинок сміливим і гідним.

Гераскевич знову одягнув свій шолом на тренуваннях під час Олімпіади-2026, незважаючи на заборону МОК щодо його використання на змаганнях. Скелетоніст наголосив, що шолом має меморіальний характер і присвячений загиблим українським спортсменам, а не несе політичної агітації.

МОК попередив, що використання шолома пам'яті Гераскевича на Олімпіаді-2026 може призвести до його дискваліфікації.

Українська санкарка Олена Смага під час своєї гонки продемонструвала камері напис на рукавичці: "Пам'ять – це не порушення правил", висловивши таким чином підтримку Гераскевичу та критику рішення МОК.

Які були ситуації з прапором Росії на Олімпіаді- 2026?