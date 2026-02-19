Коли Володимир Кличко вперше став батьком і скільки років його доньці

Не лише в ринзі, а й поза ним Володимир Кличко привертає увагу шанувальників. Хоч він стриманий щодо своєї родини, зрідка в інтернеті можна знайти цікаві факти про його особисте життя.

Кличко-молодший має лише одну дитину – доньку. Про неї та її маму детальніше розповість 24 канал.

Що відомо про доньку Володимира Кличка?

9 грудня 2014 року легендарний український боксер вперше став батьком, йому було 38 років, повідомляє Distractify.

Його тодішня дівчина, американська акторка Хейден Панеттьєрі, подарувала спортсмену доньку Каю‑Євдокію. Дівчинка народилася вагою близько 3,5 кілограма та зростом 50 сантиметрів. Зараз дівчинці 11 років.

Кая-Євдокія вже вільно володіє французькою, німецькою, українською та англійською мовами.

До 2022 року дівчинка жила в Києві з бабусею, поки Володимир працював за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення Кличко став частіше перебувати в столиці.

При цьому Каю ретельно оберігають від уваги медіа – у мережі досі немає нових світлин дівчинки.

Кая-Євдокія захоплюється верховою їздою.

Крім того, їй подобається плавати, а подорожі вона просто обожнює. Хоча її батько – професійний боксер, Кая виявила талант в іншому виді спорту: лижному спорті, повідомляє видання People. Кая почала кататися на лижах у 2 роки.

Що відомо про маму Каї Євдокії?

У 2012 році вона з'явилася в популярному серіалі "Нешвілл", де її роль відображала власний досвід боротьби з післяпологовою депресією та проблемами з психоактивними речовинами, повідомляє The New York Times.

Першу роль у рекламі отримала в 11 місяців, знімалася у фільмах "Пам'ятай титанів" та "Давай, давай: Все або нічого", а також у серіалах "Дороговказне світло" і "Еллі Макбіл".

Вона закріпила своє місце в Голлівуді завдяки ролям Клер Беннет у серіалі "Герої" – шкільної черлідерки з особливими здібностями; Кірбі, фанатки жахів, у фільмі "Крик 4"; та Джульєтт Барнс, проблемної кантрі-діви, у серіалі "Нешвілл", повідомляє upi.com.

У 2018 році з'явилися повідомлення про загострення стосунків з Володимиром Кличком. Згодом подружжя офіційно оголосило про розлучення.

У акторки почалися проблеми з алкоголем та наркотиками. Через побоювання залишати доньку з матір'ю, Володимир взяв на себе опіку над дівчинкою, повідомляє HELLO.

За даними Deadline, Панеттьєр бере участь у зйомках психологічного трилера "Лунатік" (Sleepwalker), які нещодавно завершилися на Род-Айленді.

Що відомо про Володимира Кличка?