Австралієць зламав шию на Олімпіаді – це помітили лише на наступний день

Кема Болтона евакуювали гелікоптером після того, як він зламав шию внаслідок аварії під час тренування. Спортсмен, який бере участь у зимових Олімпійських іграх, впав на трасі сноубордкросу в Лівіньо.

Травма Кема Болтона стала вже четвертою серйозною, серед австралійських спортсменів за останній час. ESPN повідомляє, що команда зіткнулася з серйозними кадровими проблемами під час Олімпіади.

Які деталі травми Болтона?

Австралійський сноубордист Болтон терміново був доставлений до Мілана з подвійним переломом шийного відділу хребта, отриманим під час підготовки до олімпійського забігу зі сноубордкросу. Незважаючи на серйозну травму, 35-річний спортсмен перебуває під постійним наглядом лікарів, а його місце в складі збірної займе новачок Джеймс Джонстон.

Як повідомляє видання, 35-річний Кем Болтон, для якого ці Олімпійські ігри мали стати четвертими, впав під час тренування зі сноубордкросу 9 лютого. Спочатку його стан не здавався критичним, але наступного дня він відчув сильний біль у шиї, а медичне обстеження виявило два переломи.

Це не перший випадок у австралійській команді?

За данними The Sun, Лора Піл, одна з головних претенденток на медалі у фрістайлі, пошкодила коліно на передолімпійських зборах, а молода спортсменка Дейзі Томас отримала аналогічну травму під час падіння.

Олімпійка зі сноубордингу та хафпайпу Місакі Воган не змогла дебютувати після травми голови: у понеділок під час тренування вона вдарилася головою і не пройшла тест на амортизацію. За протоколами команди, 20-річна спортсменка не може брати участь щонайменше протягом семи днів.

Інші випадки травм у командах на Олімпіаді-2026