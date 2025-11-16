В андеркарді цього поєдинку билися, зокрема, Джек Кеттеролл та Еков Ессуман. Британське дербі ледь не завершилося трагедією, повідомляє 24 Канал.

Що сталося під час бою Кеттеролл – Ессуман?

На кону стояв титул WBO Global напівсередньої ваги. Його захищав Еков Ессуман, проте на ринзі з самого початку домінував претендент, який і вважався фаворитом.

Кеттеролл мав перевагу й у четвертому раунді відправив 36-річного боксера в нокдаун. Це сталося після успішної комбінації, внаслідок якої Джек двічі влучив у голову супернику.

А в 11-му раунді стався вже нокаут і він був дуже брутальним. Кеттеролл завдав серію влучних ударів, через які Ессуман вилетів за межі рингу.

Через ці удари 36-річний британець довго не міг прийти до тями. Лікарям довелося застосувати кисневу маску, після чого боксер, на щастя, опритомнів.

До слова. В головному бою лондонського вечора боксу Конор Бенн здолав Кріса Юбенка-молодшого, взявши реванш за поразку у квітні. Він переміг одностайним рішенням суддів – 119:107, 118:108, 116:110.

Що відомо про Екова Ессумана?

За даними Вікіпедії, британський боксер є уродженцем Ботсвани. На професійному рівні виступає з 2016 року. Ставав чемпіоном Великої Британії та Співдружності.

У травні 2025 року здобув найбільшу перемогу в кар'єрі, здолавши колишнього абсолюта Джоша Тейлора, завдяки чому виграв титул WBO Global, який давав рейтингові очки та шанс претендувати на повноцінний чемпіонський пояс.

Всього на профі-рингу провів 24 бої, у яких здобув 22 перемоги та зазнав двох поразок.

За версією BoxRec, він посідає 45-місце в рейтингу боксерів напівсередньої вагової категорії, який очолює Девін Хейні.

