Мбаппе встановив історичне досягнення на ЧС-2026: це сталось після невдачі Мессі

Нападник збірної Франції виграв боротьбу у гонці бомбардирів турніру. Фінальний матч ЧС-2026 приніс Кіліану Мбаппе додаткове місце в історії футболу.

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе точно знав, чого хотіти від фіналу Мундіалю, який відбувся у Нью-Йорку. Про статистичний рекорд форварда команди Дешама повідомляє 24 Канал.

Чим відзначився лідер Реала

На полях Північної Америки Мбаппе розписався у воротах суперників одразу 10 разів, що дозволило йому виграти гонку бомбардирів.

Інтрига трималась до останнього матчу, в якому Ліонель Мессі міг наздогнати свого конкурента. Після мінімальної перемоги Іспанії цього не сталось, а французький нападник зумів вдруге поспіль стати найкращим голеадором.

До нього ніхто не вигравав "Золоту бутсу" ЧС не тільки двічі поспіль, а й більше одного разу у кар’єрі.

Що відомо про гру Мбаппе на ЧС-2026

Великий вклад в успіх Мбаппе зробив вінгер Майкл Олісе, який зробив сім асистів, з яких п’ять були на Кіліана. Футболіст Баварії відзначився своїм побиттям рекорду, який тримався багато років.

Перед фінальним поєдинком Мбаппе стверджував, що Мессі заб’є у фіналі, а також зізнавався – готовий проміняти забиті м’ячі на вихід до вирішального матчу змагань у Мексиці, Канаді та США.