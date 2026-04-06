Стало відомо, з ким збірна України зіграє напередодні чемпіонату світу-2026
- Збірна України зіграє два товариських матчі у червні.
- Одни із опонентів має стати команда, яка також не змогла пройти плей-оф.
Збірна України провально розпочала 2026 рік. Команда Сергія Реброва не змогла вирішити завдання виходу на чемпіонат світу-2026.
У півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026 "синьо-жовті" поступились Швеції (1:3). Після цього наша команда була приречена суто на товариські матчі до осені поточного року, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".
З ким гратиме Україна?
Два з них команда має провести у червні, адже цього вимагає договір із УЄФА. Журналіст Володимир Звєров розповів про ймовірного першого опонента для України.
Ним має стати збірна Данії, яка йде 20-ю в рейтингу ФІФА. Скандинави мають стати господарями матчу, але дата та місце проведення спарингу поки невідомі.
Зрозуміло лише, що гра відбудеться до старту чемпіонату світу (11 червня). До слова, данська команда також не змогла кваліфікуватися на Мундіаль-2026.
У півфіналі стадії плей-оф підопічні Браяна Рімера розгромили Північну Македонію (4:0). Проте у вирішальному матчі за потрапляння на чемпіонат світу данці поступилисьв серії пенальті Чехії після рахунку 2:2 в основний час.
Що чекає на збірну України у 2026-му?
- Після поразки від Швеції "синьо-жовті" провели спаринг із Албанією 31 березня. Українцям вдалось мінімально перемогти завдяки голу Олексія Гуцуляка.
- Окрім Данії, у червні на збірну України чекатиме ще один спаринг. Офіційні ж матчі для "синьо-жовтих" повернуться лише у вересні, коли стартує Ліга націй 2026 – 2027.
- Україна опиниться в дивізіоні В, де зіграє в одній групі із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Цей турнір стане частиною відбору на Євро-2028.
- Нагадаємо, що Україна зіграла три очні матчі із Данією з 2003 по 2005 роки. Тоді наша команда поступилась супернику в спарингу (0:1), але взяла чотири очки в рамках кваліфікації на ЧС-2026 (1:1, 1:0).