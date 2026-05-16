18-річна харків'янка вже зараз є однією з найяскравіших надій українського жіночого боксу. Після гучних перемог на міжнародному рівні до неї почали звертатися представники інших держав, але спортсменка чітко дала зрозуміти – змінювати прапор не збирається, передає ютуб-канал "ТАЙК МАЙСОН".

Що пропонували Макогоненко?

За словами української боксерки, пропозиції надходили ще від початку повномасштабної війни й продовжують з’являтися зараз. Серед країн, які проявляли інтерес, вона назвала США та Австралію. Боксерці обіцяли фінансове забезпечення, житло й комфортні умови, але лише за умови зміни спортивного громадянства.

Втім українка категорично відмовилася. Макогоненко наголосила, що хоче представляти саме Україну, незалежно від обставин чи вигоди.

Чому українка сказала тверде "ні"?

Попри юний вік, Кіра вже неодноразово демонструвала патріотичну позицію. Вона підкреслює, що для неї виступи під синьо-жовтим прапором мають значно більшу цінність, ніж матеріальні бонуси.

Я від цього відмовляюся, тому що в мене є принцип – боксувати за свою країну, за Україну, і представляти її на міжнародному рингу,

– додала боксерка.

Її історія нагадує шлях багатьох українських спортсменів, яким іноземні федерації пропонували кращі умови, але Макогоненко обрала не комфорт, а принципи.

Серед тих, хто на відміну від боксерки змінив громадянство, гімнаст Ілля Ковтун. В одному з нещодавніх інтерв'ю спортсмен заявляв, що не шкодує про своє рішення.

Хто така Кіра Макогоненко?