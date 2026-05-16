18-летняя харьковчанка уже сейчас является одной из самых ярких надежд украинского женского бокса. После громких побед на международном уровне к ней начали обращаться представители других государств, но спортсменка четко дала понять – менять флаг не собирается, передает ютуб-канал "ТАЙК МАЙСОН".

Что предлагали Макогоненко?

По словам украинской боксерки, предложения поступали еще с начала полномасштабной войны и продолжают появляться сейчас. Среди стран, которые проявляли интерес, она назвала США и Австралию. Боксерке обещали финансовое обеспечение, жилье и комфортные условия, но только при условии смены спортивного гражданства.

Впрочем украинка категорически отказалась. Макогоненко отметила, что хочет представлять именно Украину, независимо от обстоятельств или выгоды.

Почему украинка сказала твердое "нет"?

Несмотря на юный возраст, Кира уже неоднократно демонстрировала патриотическую позицию. Она подчеркивает, что для нее выступления под сине-желтым флагом имеют значительно большую ценность, чем материальные бонусы.

Я от этого отказываюсь, потому что у меня есть принцип – боксировать за свою страну, за Украину, и представлять ее на международном ринге,

– добавила боксерка.

Ее история напоминает путь многих украинских спортсменов, которым иностранные федерации предлагали лучшие условия, но Макогоненко выбрала не комфорт, а принципы.

Среди тех, кто в отличие от боксерки сменил гражданство, гимнаст Илья Ковтун. В одном из недавних интервью спортсмен заявлял, что не жалеет о своем решении.

