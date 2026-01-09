Викинула "нейтральне сміття": українка Костюк знищила росіянку у чвертьфіналі в Брісбені

У п'ятницю, 9 січня, свій чвертьфінальний матч у рамках турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія) провела Марта Костюк. Суперницею другої ракетки України була "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва.

Марта Костюк продовжила свою переможну серію у новому 2026 році. Українська тенісистка у двох сетах "закрила" ворожу представницю, інформує 24 Канал.

Читайте також Світоліна на характері пробилась до півфіналу турніру в Окленді

Як закінчився матч Костюк – Андрєєва?

Вже із першого гейму стало зрозуміло, що жодна з тенісисток не буде поступатись без бою. Першу партію Костюк та Андрєєва перевели у тай-брейк, де у напруженій боротьбі кращою була українка 9:7 та загалом 7:5.

Друга партія розпочалась із двох виграних геймів від Андрєєвої. На екваторі сету Марта не лише зрівняла рахунок, а й повела на табло у Брісбені 4:3. У дев'ятому геймі українська тенісистка із брейком забрала розіграш та довела матч до перемоги 6:3.

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва ("нейтральна" росіянка) 2:0 (7:6, 6:3)

Українка переграла суперницю із топ-10 світового рейтингу та вийшла до півфіналу турніру WTA 500 у Брісбені. До слова, наразі Костюк займає 26-ту позицію у жіночому світовому рейтингу.

В 1/2 фіналу Костюк зустрінеться із 6-ю ракеткою світу із США Джессікою Пегулою. Поєдинок відбудеться 10 січня, орієнтовно о 07:00 (за Києвом). Відзначимо, що саме ця зіркова американка в 1/8 фіналу вибила іншу українку Даяну Ястремську 2:1 (5:7, 6:2, 6:3).

Як Костюк виступає на турнірі у Брісбені?